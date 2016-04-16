Diyanet İşleri Başkanı: Şehit cenazelerinde marş çalınmamalı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Kanal 7'de Mehmet Acet'in sunduğu İskele Sancak programına konuk oldu. Görmez, son zamanlarda gündeme gelen ve şikayet konusu olan şehitler için düzenlenen törenlerde cenaze marşı çalınmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Görmez, şehit cenazelerinde çalınan cenaze marşının bundan sonra çalınmaması gerektiğini Itri'nin bestesi Tekbir’in okunması gerektiğini söyledi.

İşte programdan öne çıkan satır başları:

Mehmet Acet: Şimdi efendim, birkaç böyle güncel konu var, bu konularla ilgi Diyanet İşleri Başkanı sıfatıyla size sorular yöneltmek istiyorum müsaade ederseniz. Bunlardan bir tanesi, şehit cenazeleri yıllardır bir marş eşliğinde taşınıyor, meşhur işte Chopin marşı olarak hepimizin bildiği, özellikle devlet törenlerinin yapıldığı cenaze merasimlerinde bu oluyor. Ve aslında alttan alta ciddi bir rahatsızlık olduğunu da biliyoruz, görüyoruz. Geçtiğimiz günlerde mesela bir şehit cenazesi sırasında özel harekât polisinin cenazesini omuzlara alıp tekbirlerle taşıdılar özel harekât polisi. Siz cenaze törenlerinde bu marşın çalınmasını doğru buluyor musunuz?

"Çok şikayet edilen konulardan biri"

DİB Mehmet Görmez: Doğrusu Mehmet Bey, son zamanlarda bize en çok sıkça sorulan sorulardan bir tanesi bu. Mesajlar var, mektuplar var, bu konuda şikayet sadedinde mektuplar var.

Belki önce sadece resmi devlet erkanının vefatında, resmi cenaze törenlerinde yapılırdı, ama son aylarda şehit cenazeleri de çoğalınca milletimiz bunu çok daha fazla fark etti. Hem bir ilim adamı olarak, hem bir vatandaş olarak, hem Diyanet İşleri Başkanı olarak doğrusu konu üzerinde düşündüğümüzde, şimdi cami, şehit, tekbir, Kur'an ve araya işte bu yüzyılın başında bir tarihte Polonyalı bir müzisyenin cenaze marşı adını verdiği bir müziğin, bir marşın araya girmesi doğrusu doğru değildir diye düşünüyorum. Yani bu ne kadar zorunluluk arz ediyor bilemiyorum, ama bunun üzerinde ben bilhassa yetkililerin durmasının çok gerekli olduğunu düşünüyorum. Hatta güvenlik görevlilerimizden bazılarının bana bizzat söyledikleri var, yazdıkları var, ben ölürsem hocam lütfen bu çalınmasın diye. Belki ailelere sorulması lazım, sorulduğunda da ben hiç kimsenin buna razı olacağını düşünmüyorum, böyle bir icbar da söz konusu olmamalı. Yani bizim kendimize ait değerlerimiz var, kendimize ait kültürümüz var...

Mehmet Acet: Tekbirlerle uğurlanır değil mi?

DİB Mehmet Görmez: Itri'nin Tekbir'i var ki Itri'nin muhteşem bir bestesidir, bazılarına göre bestekâr başka olsa da ama Itri'ye nispet edilen. Yani cenazenin İslam geleneğinde bir adabı vardır, hele şehit cenazeleri de camilerde büyük hem hüzünle, hem vakarla uğurlanıyor, o esnada herkes dualarını yapıyor, hafızlar Kur'an-ı Kerim okuyor, onun arasına doğrusu…

Mehmet Acet: Bu çalınmamalı diyorsunuz siz.

DİB Mehmet Görmez: Bizim ülkemize, bizim kültürümüze, bizim geleneğimize yabancı olan böyle bir unsurun şehit cenazesiyle buluşmasının doğru olmadığını düşünüyorum.

Mehmet Acet: Birileri bunu bir rejim meselesi olarak görüyor memlekette, öyle bir tarafı da var, sanki…

DİB Mehmet Görmez: Zannetmiyorum zannetmiyorum.

Mehmet Acet: Daha önce de böyle, ben mesela hatırlıyorum merhum Turgut Özal'ın cenaze merasiminde de bu konu böyle gündeme gelmişti, cenaze marşı çalınsın, çalınmasın. Hatta bildiğim kadarıyla vasiyeti de vardı. Sonar çalındı, sonra tekbir sesleriyle o bastırıldı o marşın müziği…

DİB Mehmet Görmez: Daha önce kültür bakanlarımızdan birisi, zannediyorum Ertuğrul Bey, Konya'da veya Antalya'da bir şehit cenazesinde isyan etti, susturdu sonra. Hatta vatandaşa da biz şehidimizi tekbirlerle göndermek istiyoruz dedi. Dolayısıyla ben özellikle son aylarda bu konuda milletimizin rahatsızlığının arttığını o zaman ifade etmiş olayım. Şehit ailelerinin doğrudan bana müracaatları olduğunu ifade edeyim ve bu konuda yetkililerinin en azından şehit ailelerimizin bu talebini, bu isteğini dikkate alacağından da şüphe etmiyorum.

"Marşın kendi bestekarı bile çaldırmamış"

Mehmet Acet: Bu mesajı biz de ekranlarımız aracılığıyla yetkililere iletmiş olalım. Ben de kişisel olarak buna destek vermek istiyorum doğrusu, cenaze törenlerimizde bu marşın artık kullanılmaması gerektiğini, sadece şehit cenazelerinde değil…

DİB Mehmet Görmez: Hatta rivayet edilir ki, marşın kendi bestekârı da kendi cenazesinde bunun değil bir başka eserin çalınmasını vasiyet ettiği yazılır, çizilir birtakım çalışmalarda doğrusu.