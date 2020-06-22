Diyanet İşleri Başkanı Prof. Erbaş: Yurt içi kurban bedeli 975, yurt dışı 825 lira

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, yurt içi kurban bedelinin 975 lira, yurt dışı kurban bedelinse 825 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Erbaş, 2020 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 975, yurt dışında 825 lira olarak belirlendiğini bildirdi.

Erbaş, TDV Genel Merkezi'nde düzenlenen "2020 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu" tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, büyük bir inancın ve medeniyetin mensupları olarak yeryüzünde barışın, iyiliğin ve güzel ahlakın egemen olması için çalışmakla sorumlu olduklarını ifade etti.

Bu bilinç ve gayenin hayat bulduğu en güzel alanlardan birinin de vekaletle kurban organizasyonu olduğunu dile getiren Erbaş, bu iyilik hareketinin son yıllarda dünya geneline yayıldığını görmenin kendilerini mutlu ettiğini belirtti.