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Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez Çin'in Sincan bölgesine gidiyor

Görmez, Pekin'e hareket ederek Çin Halk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Liu Yunshan ile görüşecek

09 Eylül 2013 14:21

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, resmi temaslar kapsamında Çin Halk Cumhuriyeti Sincan Özerk Bölgesi'ne gidiyor.

Diyanet İşleri Başkanı düzeyinde Urumçi'ye gerçekleşecek bu ilk ziyarette Başkan Görmez bölgedeki yetkililerle bir araya gelecek. Tarihi İdgah Camiinde soydaşlara hitap edecek olan Başkan Görmez, bölgedeki dini kurum başkanlarıyla gerçekleştireceği ikili görüşmelerin ardından Pekin'e hareket ederek Çin Halk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Liu Yunshan ile görüşecek.

 

Tarihte bir ilk

 

Ziyaret kapsamında, geçtiğimiz yıl Çin İslam Cemiyeti ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde ilk kez Çin sınırları içerisinde Kur'an'ı Kerim basılması, din eğitimi kitaplarının neşredilmesi ve din hizmetleri konusunda çalışmalar hayata geçirilmiş olacak.

13 Eylül Cuma günü Hui Müslümanlarının yoğun olarak yaşadığı Yinchuan kentine geçecek olan Diyanet İşleri Başkanı Görmez, Çin Din İşleri Bakanı Wang Zouan ile birlikte Türkiye-Çin İslam Kültür Sanat Eserleri Sergisinin açılışını gerçekleştirecek.

Diyanet İşleri Başkanı Görmez'e Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Özafşar, Dış İlişkiler Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Paçacı, Müslüman Ülke ve Topluluklar Daire Başkanı Erdal Atalay, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Abdülkadir Özkan ve çok sayıda yetkili eşlik ediyor.

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