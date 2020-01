Diyanet İşleri Başkanı: Kutlu doğum bidat değil

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Mehmet Görmez, kutlu doğumun bir bidat olmadığını belirterek, "Hiçbir kardeşimizin kalbinde zerre kadar bir şüphe kalmasın. Bu haftanın dinen bidat olarak adlandırılması asla doğru değildir. Resulü Ekrem Aleyhisselamın hayatını anlatmak hiç kimse bunu bidat olarak adlandırılamaz" dedi.

Görmez, yaptığı açıklamada, Din İşleri Yüksek Kurulu'nun mütalaasını dikkate alarak Kutlu Doğum Haftası'nın bu şekilde idrak edildiğini belirterek, "Yani bu asla Mevlit Kandiline alternatif bir kandil değil, Mevlit Kandiline alternatif bir gece veya bir hafta değil, bu haftaya alternatif bir hafta değil." diye konuştu.

Prof. Dr. Görmez, Kutlu Doğum Haftası'na yönelik son tartışmalar üzerine şunları söyledi:

"Allah aşkına, bu kardeşlerimize, hocalarımıza soruyorum ben, yüzbinlerce gencimizin siyer okumasına nasıl bidat dersiniz? Sevgili Peygamberimizin bir hafta boyunca dünyanın her tarafında Emin vasfının anlatılmasına hangi akla hizmet ederek bidat denir, böyle bir şey kabul edilebilir mi? Bu bidat kavramı bilhassa son yıllarda coğrafyamızı kasıp kavuran yanlış bir Selefilik anlayışının meydana getirdiği bir düşüncedir. Biz yapılan işin Allah'ın kitabına, Resulü Ekremin sünnetine uygun olup olmadığına bakarız. Biz onun İslam'ın temel ilkeleri ışığında insanlığa faydalı olup olmadığına bakarız. Dolayısıyla Mevlit Kandilimizi idrak ederiz, mevlidi şerifimizi en güzel bir şekilde okuruz, o gece yine en güzel bir şekilde idrak ederiz. Ama Resulü Ekrem Aleyhisselamın mesajını toplumun bütün kesimlerine taşımak için de bu haftayı idrak etmeye devam ederiz."

Bugün ortaya çıkan tartışmanın hem kendisini hem de bu süre içerisinde görev yapan Diyanet İşleri Başkanlarını rencide ettiğini, çok yaraladığını ifade eden Görmez, "Çünkü bir bühtandır, bir iftiradır. Bu 15 Temmuz gecesinde salalarıyla o ihaneti ve o darbeyi bastıran bütün Diyanet camiasına atılabilecek en kötü iftiralardan bir tanesidir. Bunu kabul etmemiz asla mümkün değildir." dedi.

FETÖ liderinin doğumuyla hiçbir ilgisi olmadığını, şu anda sadece hapishanede olan bir köşe yazarının yazdığı yalan yanlış bir yazının bu konuda delil gösterildiğini aktaran Görmez, "Diyanet burada, Diyanet İşleri Başkanı burada... Hadi bugünkü Diyanet İşleri Başkanına eğer bir rezerviniz varsa, tarih boyunca görev yapmış bütün Diyanet İşleri başkanlarımız burada, bu haftayı başlatan Diyanet İşleri Başkanı hayatta. o Başkanın zamanında toplantıya katılan bütün ilim adamları hayatta" şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Görmez, bütün bunları bir tarafa bırakarak, bunların hepsine sormadan, hiçbirisiyle konuşmadan, sadece bir köşe yazarının yalan-yanlış bir beyanına dayanarak bu haftanın onlar tarafından icat edildiğini, daha da vahimi, o ihaneti bu topluma yapan insanın doğum gününü kutlamak için bunu kullandıklarını, Diyanet’i de bu yönden emellerine alet ettiklerini iddia etmeyi bir akıl tutulmasıyla, bir idrak tutulmasıyla izah edebileceğini belirterek, bunu kabul etmenin asla mümkün olmayacağını söyledi.

Ramazan ayına ilişkin de benzer tartışmalar için ise Görmez, "Bu maalesef ayrıca bir cehalet. Çünkü Ramazan ayı dediğimiz ibadet Allah’ın emrettiği bir ibadet, vaktini Allah belirlemiş, namaz vakitlerinin vaktini Cenabı Hakk belirlemiş. Mevlit Kandili ise Resulü Ekrem’in vefatından 3 asır sonra Müslümanların başlattığı güzel bir çığır, güzel bir gelenek. Dolayısıyla bunu onunla, bayramla, Cuma’yla, Ramazan’la, benzeterek, siz o zaman neden bunu hicriye göre idrak etmiyorsunuz, miladiye göre idrak ediyorsunuz demek, bu maalesef bilgi eksikliğinden kaynaklanıyor.Bunu siz Nisan ayında da yaparsanız, Mayıs ayında da yaparsanız, Haziran’da da yaparsınız. Sabitlenmesinin sebebi, toplumun bütün kesimlerine ulaşmak" değerlendirmesinde bulundu.

"Zerre kadar şüphe kalmasın"



Şüphesi olan vatandaşların sorularını Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanlarının cevaplayacağını bildiren Görmez, şöyle devam etti:

"Hiçbir kardeşimizin kalbinde zerre kadar bir şüphe, bir endişe kalmasın. Bu haftanın dinen bidat olarak adlandırılması asla doğru değildir. Resulü Ekrem Aleyhisselamın hayatını anlatmak, çocuklara siyer okumak, siyer okutmak hiç kimse bunu bidat olarak adlandırılamaz. Bugün gündeme getirilen, yani 28 Nisan bildirilerinin yapmadığını, bugün dindar, muhafazakar geçinen bazı kardeşlerimizin yanlış bilgiye dayanarak yapmış olması bizi çok çok üzdü; bunu tekrar tekrar ifade etmek istiyorum."

15 Temmuz hain darbe girişiminin toplumsal güvene verdiği zarara işaret eden Görmez, "Toplumun, bilhassa genç kuşakların dine güveni yok oldu, dine güveni yara aldı. Biz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bunu tedavi etmekte yetersiz kalıyoruz. Büyük çabalarımız, gayretlerimiz olduğu halde gerçekten şu anda arkadaşlarımızın tamamı, 100 bini aşkın personelimizle seferber olmuş vaziyette yeniden o güvenin, kardeşin kardeşe güvendiği, dostun dosta güvendiği, komşunun komşuya güvendiği o güven toplumunu inşa etmeliyiz." dedi.



Her şeyi kirletmeye çalıştıkları gibi bu haftayı da kirletiyorlar

Haberleri yapanlara ve yayınlara da seslenen Görmez, özür dilemeleri gerektiğini söyleyerek şunları kaydetti:

"O yayınlarda bir ara bunu sulandırmak için dinin her boyutunu, hayatın her alanını, her kurumu, her müesseseyi kirletmeye kalkıştıkları gibi, bu haftayı da kirletmeye kalktıkları doğrudur. Sonradan her yere nüfuz etmeye, sızmaya çalıştıkları gibi, bu haftaya da sızmaya ve nüfuz etmeye çalıştıkları doğrudur ve bu haftayı teşviş etmek için, kötülemek için bazı kötü örnekler de ortaya koydukları doğrudur. Ancak, bugünkü yayında o kötü örnekleri Diyanet yapıyormuş ve yaptırıyormuş gibi manşete koyup, ön sayfaya koyup üzerine bu itham ve iftirayı yazmak, hakikaten o kardeşlerimize asla yakışmamıştır, bunu derhal telafi etmelerini bekliyorum.

Yarın en az o boyutta, biz hata ettik, milletimizden, Resulü Ekrem Aleyhisselamın sevgisi ve aşkıyla kalpleri dolu olan kardeşlerimize biz haksızlık yaptık diyerek ondan vazgeçeceklerini umut ediyorum doğrusu."

Haberde açıklaması bulunan hadis hocasının 28 senedir toplantılara katıldığını belirten Görmez, "Bizzat katılan bir hocamız olduğu halde, bütün bu toplantılara konuşmacı olarak katıldığı halde, bu iddianın içerisinde bir hadis hocasının da yer almış olması, yine bir hadis hocası olarak da beni çok üzmüştür, onu tekrar ifade etmek isterim" şeklinde konuştu.

Pazar günü Miraç Kandili'nin idrak edileceğini hatırlatan Görmez, Miracın ümmetin miracına yeniden vesile olması, insanlığın miracına vesile olması için dua etti. "Bu haftadaki güzellikleri sakın bu topluma en büyük ihaneti yapan yapıya lütfen mal etmeyin" çağrısında bulunan Görmez, sosyal medyada yazılanlardan vazgeçilmesini ve yeni bir başlangıç yapılmasını istedi.