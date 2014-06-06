Diyanet İşleri Başkanı kandilleri karıştırdı, Başbakan düzeltti

Restorasyonda olduğu için 4 yıldır kapalı olan Ortaköy Camisi bugün Başbakan Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı bir törenle açıldı. Cuma namazını kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez caminin temsili kurdele kesme töreni öncesi kısa bir konuşma yaptı. Görmez cami avlusunda toplanan vatandaşlara, "Gelecek Regaip kandilinizi kutlarım" dedi. Diyanet İşleri Başkanını, Başbakan Erdoğan düzeltti. Erdoğan, Görmez'e dönüp gülümseyerek "Berat Kandili" dedi. Görmez hatasını düzelterek, "Berat kandilinizi kutlarım " diyerek sözlerini sürdürdü.

Cemaat camiye sığmadı

Özgür Altuncu ve Ünsal Çakin’in Doğan Haber Ajansı’nda yer alan haberine göre, Başbakan'ın gelişi nedeniyle Ortaköy meydanında geniş güvenlik önlemleri alındı. Ortaköy meydanına inen tüm sokaklara kontrol noktaları kuruldu. Bazı kafeler müşteri kabul etmedi. Başbakan Erdoğan tarafından açılışı yapılan Ortaköy Camisi dolunca Cuma namazını kılmak için camiye gelen cemaatin bir bölümü dışarı taştı. Hava da yağışlı olunca namaz Ortaköy'deki bazı kafelerde kılındı. Ortaköy meydanına seccade seren bir vatandaş dışarda kalan cemaate namaz kıldırdı.