T24 LogoT24 Logo
Gündem

Diyanet İşleri Başkanı kandilleri karıştırdı, Başbakan düzeltti

Ortaköy Camisi 4 yıllık restorasyonun ardından törenle yeniden ibadete açıldı

06 Haziran 2014 20:50

Restorasyonda olduğu için 4 yıldır kapalı olan Ortaköy Camisi bugün Başbakan Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı bir törenle açıldı. Cuma namazını kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez caminin temsili kurdele kesme töreni öncesi kısa bir konuşma yaptı. Görmez cami avlusunda toplanan vatandaşlara, "Gelecek Regaip kandilinizi kutlarım" dedi. Diyanet İşleri Başkanını, Başbakan Erdoğan düzeltti. Erdoğan, Görmez'e dönüp gülümseyerek "Berat Kandili" dedi. Görmez hatasını düzelterek, "Berat kandilinizi kutlarım " diyerek sözlerini sürdürdü. 

 

Cemaat camiye sığmadı 

 

Özgür Altuncu ve Ünsal Çakin’in Doğan Haber Ajansı’nda yer alan haberine göre, Başbakan'ın gelişi nedeniyle Ortaköy meydanında geniş güvenlik önlemleri alındı. Ortaköy meydanına inen tüm sokaklara kontrol noktaları kuruldu. Bazı kafeler müşteri kabul etmedi. Başbakan Erdoğan tarafından açılışı yapılan Ortaköy Camisi dolunca Cuma namazını kılmak için camiye gelen cemaatin bir bölümü dışarı taştı. Hava da yağışlı olunca namaz Ortaköy'deki bazı kafelerde kılındı. Ortaköy meydanına seccade seren bir vatandaş dışarda kalan cemaate namaz kıldırdı. 

 

ETİKETLER

diyanet işleri başkanıbaşbakan erdoğanmehmet görmezaçılıştadilatortaköy cami

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24