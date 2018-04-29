Diyanet İşleri Başkanı: Herkes İslam hakkında konuşurken dikkatli olmak durumundadır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'İslam güncellenmeli' sözleriyle ilgili tartışmalar sürerken, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da bir basın toplantısı yaparak din adamlarına seslendi ve "Herkes İslam hakkında konuşurken dikkatli olmak durumundadır" dedi.

Erbaş, "Dinin değişmez sabiteleri dışında kalan ve içtihadın mümkün olduğu alana dahil olan bazı fıkıh hükümlerini, değişen şartlara göre gözden geçirmek, dinde reform yapmak anlamına gelmez" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, kadın ve çocuklar hakkında açıklamalarıyla rahatsızlık yaratan kişi ve vakıflara tepki göstererek "İslamın güncellenmesinin gerektiğini bilmeyecek kadar da aciz bunlar" ifadelerini kullanması tartışma yaratmıştı.

Sözlerine daha sonra açıklık getiren Erdoğan, "dinde reform aramadıklarını" ama bazı din adamlarının "İslam'a getirdiği lekeyi de görmezden gelmeyeceklerini" söylemişti.

Pazar günü bir açıklama da Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan geldi.

Erbaş, basın toplantısında bazı fıkıh hükümlerini yeniden gözden geçirmenin "dinde reform yapmak anlamına gelmediğini" söyleyerek, sözlerine şöyle devam etti:

''Bir yenilenme esasen İslam ilim geleneğinin de ilkelerini beklediği bir görevdir. Aksine bu davranış, İslam'ın evrensel hakikatlerini, onların özüne dokunmadan her çağa ve topluma aktarmak ve hayata ilahi bildirimler doğrultusunda rehberlik etmek demektir.

"Herkes, İslam hakkında konuşurken hak ve hakikate karşı sorumluluğun gereği dikkatli olmak, hesabı verilemeyecek kişisel, aceleci ve popülist söylemlerden kaçınmak zorundadır."

Diyanet Başkanı sözlerinin devamında ise, kadına yönelik şiddeti merkezine alan eylem ve söylemlerin "rahmet ve esenlik dini olan İslam'dan referans bulamayacağını" söyledi.

Cumhurbaşkanı'nın işaret ettiği kişiler arasında, kadın ve çocuklar hakkında açıklamalarıyla rahatsızlık yaratan Sosyal Doku Vakfı Başkanı Nurettin Yıldız da var.

Yıldız'ın "6 yaşında çocukla evlenilebilir", "Asansörde halvet yaşanabilir", "Allah kadına 'Vur' dediyse vardır bir hikmet" gibi ifadeleri ile kadınlara yaptığı 'erkeklerden dayak yedikleri için şükretmeleri' tavsiyesi tepki çekmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Yılmaz hakkında kadınlara yönelik açıklamaları nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan soruşturma başlatırken, hükümet kanadından da Yıldız'ın açıklamalarına tepki gelmişti.

Erdoğan'ın daha sonra açıklık getirdiği 'İslam güncellenmeli' ifadesi, farklı görüşlere neden oldu.

BBC Türkçe'den Fundanur Öztürk'ün Cuma namazı sonrası Ankara'da görüştüğü kaynaklardan bazıları, Erdoğan'a katılmadıklarını ve bu sözlerinin AKP tabanında tepki yarattığını söyledi.

Bazıları ise Erdoğan'ın bu sözleriyle kadınları korumayı niyetlediğini, İslam'a karşı bir tavır olarak algılamadıklarını dile getirdi.