Diyanet İşleri Başkanı: Her üniversite kampüsünde bir cami olmalı

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, “Her üniversite kampüsünde bir cami olmalı” dedi. Görmez fizik ve matematik öğrencilerine seslenerek “Fizik okuyanın metafiziği, matematik okuyanın kitaptaki kanunları bilmesi onu önemli bir bilimadamı yapar” ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde düzenlenen hizmet içi eğitim seminerinde, üniversite camilerinde görev yapan imamlara seslendi.

"Üniversitelerin mabetsiz olması kabul edilemez"

Geçmişte üniversitelerde öğrencilerinin ve çalışanların ibadetlerini zor şartlar altında yaptıklarını iddia eden Görmez, her üniversitede erkek ve kadın öğrencilerin, rahatlıkla ibadetlerini yapabilecekleri mekanların bulunmasının gençlerin geleceği için önemli olduğunu öne sürdü.

Dünyada birçok üniversiteyi ziyaret ettiğini anlatan Görmez, Türkiye'deki üniversitelerin mabetsiz olmasının kabul edilemez olduğunu savundu.

Fizik ve matematik öğrencilerine seslendi

Üniversitelerde fizik ve matematik okuyan öğrencilere seslenen Diyanet İşleri Başkanı, fizik öğrencilerinin ‘metafiziği’, matematik öğrencilerinin de doğaya ve kurana Allah’ın yerleştirdiğini söylediği kanunları bilmesinin kendisini önemli bir bilim adamı yapacağını iddia etti.

Görmez şu ifadeleri kullandı:

“O fizik okuyan öğrencilerimizin, fiziğin arkasındaki metafizikle tanışması bakımından, matematik okuyan öğrencimizin tabiata, kainata Allah'ın yerleştirdiği kanunların yanında mabette Allah'ın kitabına yerleştirdiği kanunları öğrenmesi ona sadece bir zenginlik kazandırır. Onu mahrum etmez, onu fakirleştirmez. Onu çok daha geleceğe hazır hale gelen, kendi ülkesine yabancı olmayan, kendi ülkesinin tarihiyle, kültürüyle, medeniyetiyle barışık bir insan, bir bilim adamı veya bir yönetici olmasını sağlamaktan başka bir faydası olmaz.

Bütün bunlar kendisi için son derece faydalı şeylerdir.”

"Her kampüsün içinde bir cami önemli"

Her kampüsün içinde bir cami olması gerektiğini savunan ve bunun ülke geleceği açısından önem arz ettiği öne süren Görmez, “Her camimizi her kampüsün içinde, o kampüsün mimarisiyle barışık, bütün öğrencilerimizin kalplerine ruhlarına açık bir mabedin varlığı ülkemizin geleceği açısından da önem arz ediyor” ifadelerini kullandı.

"Üniversitelerde çalışan din görevlileri farklı nitelikte olmalı"

Her din görevlisinin sahip olması gereken nitelikler bulunduğunu kaydeden Görmez, üniversitelerde görev yapacak imamların daha farklı niteliklere ihtiyacı olduğunu söyledi.

"ODTÜ’deki imamla Iğdır’daki arasında iletişim olmalı"

Diyarbakır'daki üniversite de okunan hutbeden Yıldız Üniversitesindeki camide görev yapan imam hatibin bilgisinin olması gerektiğini savunan Görmez üniversitelerdeki imamların birbirleriyle iletişim halinde olmaları ve ortak hareket etmeleri gerektiğini telkin etti. Görmez şöyle konuştu:

“ODTÜ'de görev yapan arkadaşımız ile Iğdır Üniversitesinde görev yapan arkadaşımız arasında bir iletişim olmalı. Her birimiz birbirimizin tecrübesinden istifade ederek, yararlanarak farklı uygulamaları, kendi illerimize, kendi üniversitelerimize, kendi camilerimize taşıyabilmeliyiz.”