Diyanet İşleri Başkanı, "Haber alamadığımız 18 hacımız var" dedi, 4'üyle iletişim kuruldu

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Suudi Arabista'nda ilk belirlemelere göçre 717 kişinin öldüğü hac faciasına ilişkin açıklama yapıyor. Facianın Türk kafilesinin o bölgeden ayrılmasının ardından meydana geldiğini belirten Görmez, kafilelerinden ayrılan 18 hacıdan haber alınamadığını belirtti. Görmez'in açıklamasının ardından 4 hacı ile iletişim kurulduğu bildirildi.

Görmez'in açıklamalarından satır başları şöyle:



Suudi Arabistanlı yetkililerin verdiği bilgilere göre, 717 kişi ölmüş, 873 kişi yaralanmıştır. Bu sayılar sürekli değişmektedir.

Biz Diyanet olarak 20 yıldır aldığımız kararlarla, Hac ibaetinin güvenliği açısından, Hac ibadetinin münasibi olarak görülen Müzdelifede gecelemek ile, Mina'da gecelemek hususunda sahabilerin amellerine göre çok kısa süre içerisinde Arafat'tan Müzdelife'ye oradan da Mina'ya aktarımı yapılmaktadır. Böyle olduğu için bu saatler içerisinde o bölgede bulunan herhangi bir hacımız olmamıştır.

Ancak haber alamadığımız 18 hacımız bulunmaktadır. 18 kadar iki ayrı seyahat acentamızdan hacımızın o bölgede olduğu bilgisi var. çünkü kafileden ayrılanlar var. Telefonlarla da kendilerine ulaşamadığımız için hastanelerde arama çalışmalarımız sürüyor. En kısa zamanda inşallah, size ve milletimize müjdeli haberi vermek istiyoruz.

İnşallah herhangi birisinin vefat etmiş olmamasını yüce Rabbimden niyaz ediyorum.

Bir müminin en az Kabe kadar değerli olduğu fikrindeyiz. Öyle anlaşılıyor ki bütün Müslümanların bu konu üzerinde durması gerekiyor.

İhmal var

Her şeyden önce orada ciddi bir yönetim sorunu var. O insanların sevki idaresinden sorumlu olan yöneticilerin ciddi ihmalleri olduğu anlaşılıyor. Bütün İslam dünyasının, İİT'nin 'hac ibadetinin güvenliği' konusunda bir konferans düzenlemesi gerekiyor.

Şeytan taşlama bölümünde çok büyük genişlemeler yapılmıştır. Ancak buna rağmen bu izdihamın nasıl meydan geldiğini ben şahsen anlamakta zorluk çekiyorum.

İran'ın 49 vatandaşının öldüğünü söylediler. Afrika'dan pek çok hacı kardeşimizin vefat ettiğine şahit oluyoruz. Zaten alemi İslamın böyle bir bayram gününde böyle bir haberi verdiğim için çok üzgünüm.

Müzdelife'den Cemarat'a gelen insan akımıyla, Cemarat'tan tekrar Mina'ya dönen hacı adaylarının karşılaşması neticesinde oluyor. Hem sağdan hem soldan Cemarat'a doğru hareket olunca, Müzdelife'den Cemarat'a doğru gelen hacılar sıkışıyor. Pek çok ihtiyar hacı adayı tekerlekli sandalyeler ile geliyor. Bilhassa engelli hacılarla yürüyenleri karşılaşması olunca büyük bir izdiham oluyor.

Belirtmekte fayda var. Köprü değil, düz yolda oluyor bu.

Bu ibadet gençken yapılacak bir ibadettir. Tekerlekli sandalyelerle, koltuk değnekleriyle yapılacak bir ibadet değildir. Bir sağlık raporu olmadan, hacı adaylarımızın gelmemesini tavsiye ediyorum.