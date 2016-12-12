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Diyanet İşleri Başkanı Görmez: Türkiye’nin ikiz kardeşi Pakistan...

Mehmet Görmez, Pakistan'ın Lahor kentindeki Badşahi Camisi'nde düzenlenen Mevlit Kandili programına katıldı

12 Aralık 2016 20:12

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Türkiye ve Pakistan'ın kardeşten de öte ikiz kardeş olduğunu söyledi. Görmez, Pakistan'ın Lahor kentindeki Badşahi Camisi'nde düzenlenen Mevlit Kandili programında yaptığı konuşmada, Pakistanlı Müslümanlara seslendi.

Camiyi dolduran Müslümanların Mevlit Kandili'ni kutlayan Mehmet Görmez, Pakistan'ın milli şairi Muhammed İkbal'in bir şiirinden de alıntı yaptı.

İkbal'in bir şiirinde, Hazreti Muhammed'in rüya aleminde kendisine, "Bana nasıl bir hediye getirdin" diye sorduğunu söyleyen Prof. Dr. Görmez, İkbal'in "Sana Trablusgarp ve Çanakkale'de şehit olan Türk kardeşlerimin kanını getirdim" dediğini söyledi.

Görmez, Türkiye ve Pakistan'ın kardeşten de öte ikiz kardeş olduğunu belirterek, sözlerini Urduca "Çok yaşasın Pakistan Türkiye kardeşliği" şeklinde noktaladı.

Daha sonra, Ahmed Hamdi Akseki Camisi İmam Hatibi Ali Tel'in gerçekleştirdiği Kur'an-ı Kerim tilavetini, Pakistanlılar büyük ilgiyle dinledi.

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