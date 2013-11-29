Mehmet Görmez: TÜİK anketi toplumun din algısını tespit etmek için yapıldı

Diyanet İşleri Başkanı İsmail Görmez, TÜİK'in enflasyon araştırması için kullandığı iddia edilen "Hangi dine mensupsunuz”, "Sizce köpek giren eve melek girer mi" gibi soruları içeren ankete ilişkin, "toplumun din algısını tespit etmek için" yapıldığını belirtti. Görmez, "Biz sadece, toplumun din ile ilgili doğru algılarını ve bilgilerini bilmekle yükümlü değiliz. Eğer yanlış bir algı, yorum, anlayış varsa, bizim onları da bilmemiz lazım. Dolayısıyla bütün o sorular, hatta çok daha saçma sorular olabilir, ancak bu soruların her birisinin hedefi, toplumda din ile ilgili doğru, yanlış yorumlar var mı, yok mu, bunu tespit etmeye yöneliktir" dedi.

Dilhun Gençdal ve Özkan Arslan'ın Doğan Haber Ajans'ında yer alan habere göre, İstanbul Grand Cevahir Kongre Merkezi'nde düzenlenen 6. Dini Yayınlar Kongresi'ne katılan Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in basın mensuplarına verdiği cevaplar şöyle:

'Soruların hedefi, din ile ilgi…'

"Bugüne kadar Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, Anayasal bir kuruluş olarak topumu din konusunda aydınlatmakla yükümlü olan bir kurumdur. Bilimsel verilere dayanarak, çalışmalarını yürütememiş olması bir eksiklik olmuştur. Dolayısıyla dünya çapında din hizmeti sunan, toplumun dini hayatına hizmet eden bir kurumun, toplumu din konusunda aydınlatmakla yükümlü olan bir kurumun toplumun içerisinde dini hayatla ilgili ne tür sorunlar yaşanıyor, ne tür doğru ya da yanlış düşünceler var, bunları bilmeden vaazları, hutbeleri, eğitim hizmetlerini tanzim etmesi mümkün değil. Herkes çok iyi bilir ki, bütün dünyada bunlar bilimsel çalışmalardır. Ve bu bilimsel çalışmalar asla insanları tasnif etmek, bölmek, tespit etmek için yapılmaz. Bütün bu bilimsel araştırmalar, bilimsel veriler oluşturarak, o bilimsel veriler doğrultusunda kendi hizmetlerini tanzim etmek için yapılır. Bunun kadar tabii bir şey yoktur diye düşünüyorum. Biz sadece, toplumun din ile ilgili doğru algılarını ve bilgilerini bilmekle yükümlü değiliz. Eğer yanlış bir algı, yorum, anlayış varsa, bizim onları da bilmemiz lazım. Dolayısıyla bütün o sorular, hatta çok daha saçma sorular olabilir, ancak bu soruların her birisinin hedefi, toplumda din ile ilgili doğru, yanlış yorumlar var mı, yok mu, bunu tespit etmeye yöneliktir."

Anket tamamlandı

Söz konusu anketin tamamlanmadığı yönündeki iddialar sorulunca Görmez, "Tamamlandı. Şu anda bilim adamları çalışarak, bize sadece veriler verecektir. Biz de o bilimsel verileri dikkate alarak, kendi hutbelerimizi, vaazlarımızı, eğitim programlarımızı, bunu dikkate alarak yeniden değerlendirmeye alacağız" dedi.

'Birbirimizin yüzüne bakmak durumundayız'

Mehmet Görmez, dershanelerle ilgili tartışmaların sorulması üzerine de "Benim doğrudan o konuya girmem doğru değil. Ben sadece Diyanet İşleri Başkanı olarak ve bu topraklarda yaşayan bir kardeşiniz olarak, bir çağrıda bulunabilirim. Elbette bizim, gelecek nesillerimizi, insan yetiştirme düzeneklerimizi, eğitim müfredatlarımızı tartışmamız, konuşmamız son derece önemli ve tabiidir. Ancak, bunu yaparken herkesin kardeşlik ahlakı ve kardeşlik hukuku içinde kalarak, birbirini üzmeden, itham etmeden, doğru dil ve üslup kullanarak, bu tartışmaları, konuşmaları yapmamız çok önem arz ediyor. Çünkü, Allah bizi kardeş olarak ilan etmiştir. Biz birbirimizin her gün yüzüne bakmak durumundayız. Birbirimize karşı bizi sonradan mahçup edecek her türlü dilden, üsluptan uzak durmaya davet edebilirim herkesi sadece" diye konuştu

"Bugüne kadarki tartışmalarda yanlış üslup kullanıldı mı?" diye sorulunca Görmez, "Onu, sizin taktirinize bırakayım artık" dedi.