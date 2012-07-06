Diyanet İşleri Başkanı Görmez: Hiçbir üniversite asla mabetsiz olmamalı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Niğde Üniversitesi'ndeki cami açılışında yaptığı konuşmada "Hiçbir üniversite mabetsiz olmamalı" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, ''Hiçbir üniversite asla mabetsiz olmamalı'' dedi.

Görmez, Niğde Üniversitesi (NÜ) Camisi'nin açılışında bir konuşma yaptı.

16 bin öğrencinin eğitim gördüğü bir üniversitede bir mabedin olmayışının büyük bir eksiklik olduğunu ifaden Görmez, şunları söyledi:

''Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bütün illerimizde üniversitelerin artmasından büyük bir mutluluk duyuyoruz. Ama üniversitelerimizin kampüsünde, mutlaka mabet olmalı.

Hiçbir üniversite asla mabetsiz olmamalı. Öğrencilerimizin böyle zemin katlarda, izbe mekanlarda ibadet etmeye mahkum olmaları, bu milletin kültürüne, tarihine, medeniyetine asla yakışmaz'' diye konuştu.

Görmez, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak 38 üniversite kampüsünde cami inşaatı başlatıldığını kaydetti.

'Cami tartışmaları mutlu ediyor'

Görmez, Çamlıca Tepesi'ne cami yapılmasına ilişkin tartışmalara da değindi. 'Cumhuriyet döneminde mimarlık fakültelerimizde cami konusunu ele almaktan bile çekinildiğini' söyleyen Görmez, "

Türkiye'nin münevverlerinin, yazarlarının, düşünürlerinin cami mimarisi üzerine tefekkür etmeye ve düşünmeye başlamasından çok mutlu oluyorum" diye konuştu.