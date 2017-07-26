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Diyanet İşleri Başkanı görevi bırakıyor

"Diyanet İşleri Başkanlığı gibi bir makamdan sonra talip olduğum bir görev vardır o da ilimdir"

26 Temmuz 2017 16:12

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez görevi bırakacağını açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan ‘FETÖ raporu’nu açıklayan Başkan Görmez düzenlenen toplantı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada görevi bırakacağını söyledi.

Görmez, görevi bırakacağını "Yeri zamanı geldiği zaman teslim edilir. Diyanet İşleri Başkanlığı gibi bir makamdan sonra talip olduğum bir görev vardır o da ilimdir. Hem aziz milletimizin hem de İslam dünyasının ilmi hayatına katkıda bulunmak için bir gayret içinde olacağım" sözleriyle açıkladı.

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Diyanet İşleri BaşkanıMehmet Görmez

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