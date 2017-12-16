Diyanet İşleri Başkanı: Fetvaların tepkiyle karşılanmasının sebebi din-devlet ilişkilerinde yaşanan ikilem

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından verilen fetvaların zaman zaman medya tarafından tepkiyle karşılanmasının sebebinin din-devlet ilişkilerinde yaşanan ikilemden kaynaklandığını söyledi. Erbaş, örnek olaak İslam dinine göre ‘haram’ kabul edilen faizin yasal olmasını gösterdi.

'Avrasya İslam Şurası Fetva Meclisi 2. Toplantısı’nın açılışında konuşan Erbaş, fetva ameliyesinin 'kazai' ve 'diyani' olmak üzere iki önemli boyutu bulunduğunu belirterek, diyani yönünün ön planda olduğuna ve bugünkü şartlarda özgün bir fetva konseptine, üzerinde ittifak edilen bir fetva usulüne, güncel bir dil ve üsluba şiddetle ihtiyaç olduğuna dikkat çekti.

"Fetvanın, barındırdıkları ortak vasıflar sebebiyle içtihatla bir arada düşünülmesi elzemdir. Fetvada, meseleyi akli ve nakli delillerle ve hikmet boyutuyla ortaya koyan bir yaklaşımın, zamanın ruhunu yakalayan, ihtilaftan uzak, anlaşılır sade bir dilin oldukça önemli bir husus olduğunu vurgulamak istiyorum” diyen Erbaş, Din İşleri Yüksek Kurulu'nun fetva usulünü bu ilkelere uygun bir şekilde gerçekleşmekte olduğunu kaydetti.

"Ayetler açık açıktır"

Diyanet İşleri Başkanı, bazı fetvanın zaman zaman medya tarafından tepkiyle karşılanmasının sebebinin din-devlet ilişkilerinde yaşanan ikilemden kaynaklanmakta olduğunu savunarak şu ifadeleri kullandı:

"Örneğin, devletin yürürlükte olan sistemi içerisinde yasal olan bir uygulama dini açıdan caiz olmayabiliyor. Yani haram olabilir. Bir örnek vereyim; faiz meselesi. Yasaldır ama haramdır. Ya da içki, kumar, şans oyunları... Ayetler açık açıktır. Bu konuda sorulan bir soruya 'caiz değildir' ya da 'haramdır' fetvası verildiğinde kimi kesimler biraz da spekülasyon katarak bu fetvaya karşı çıkıyor. Burada yasal olan bir şeyin bazen caiz olmadığı haram olduğu ortaya çıkmakta, vatandaşlarımız kurulumuzun vermiş olduğu fetvaları gördüğünde buna dikkat etmelerini özellikle istirham ediyorum." (DHA)