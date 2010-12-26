Diyanet İşleri Başkanı: Facebook ve Twitter zehirli

T24 - Yeni Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Facebook, Twitter gibi sosyal paylaşım ağlarını zehirli aygıtlar olarak değerlendirdi.



Geçen ay Diyanet İşleri Başkanlığı koltuğunu Ali Bardakoğlu’ndan devralan Mehmet Görmez, önümüzdeki döneme ilişkin Diyanet İşleri Başkanlığı’nın izleyeceği politikalar hakkındaki ilk mesajlarını Diyanet Dergisi’nden verdi. Görmez’in mesajları şöyle:



Minbere sıkışmak

Din hizmeti görevini sadece mihrap, minber ve kürsüyle sınırlandırmak bir yanılsamadır. Çünkü din, kişinin varlığını anlamlandıran ve ona hayata ve ölüme dair nihai anlam haritası sunan en doğru ve en yetkin kılavuzdur. Din, doğumundan ölümüne kadar insan hayatının her evresinde zorunlu olarak vardır.



Siyasetüstü

Cumhuriyet’le yaşıt olan Diyanet İşleri Başkanlığı, yerleşik geleneği, kurumsal devamlılığı, gündelik politikaların dışında kalan siyasetüstü duruşu ve herkesi kuşatan hizmet anlayışıyla daima milletimizin teveccüh ve takdirini kazanmıştır. Bu yöndeki ilkesel kararlılığı bundan böyle de devam edecektir.



Sosyal siteler

Bugün her zamankinden daha fazla şefkat ve merhamete muhtaç bir dünyada yaşıyoruz. Daha çok maddi refah, daha ölümcül silahlar, daha çok gürültü, aşırı bilgi kirliliği; başta aile olmak üzere çocuk, kadın, gençlik ve toplumun diğer kesimlerini tahrip eden zehirli aygıtlar, ahlaki değerleri çürüten etkili ağlar ve acımasız menfaat savaşları günümüz insanını birbirine düşman ediyor, güçsüzleştiriyor ve yalnızlaştırıyor.



‘Dövme haramdır'



Gelenekler konusunu işleyen Diyanet Dergisi’nde Bursa Merkez Vaizi Selim Arık’ın yazısında ise son dönemde gençler arasında hızla yayılan dövme modasıyla ilgili değerlendirmeler yer alıyor. Cahiliye devrindeki kadınların vücutlarına iğne ile yaptırdığı dövme âdetini Peygamber’in yasakladığı belirtilirken “İnsanın vücudunu süs ve gösteriş olarak dağlaması haramdır. Nitekim bir başka hadiste ‘Güzellik için dövme yaptıran ve Allah’ın yarattığı güzelliği değiştirmeye kalkan kadınları Allah rahmetinden uzaklaştırsın’ buyurulmaktadır” deniliyor.