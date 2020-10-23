Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle Almanya'daki camiye yapılan polis aramasına tepki gösterdi

Almanya’nın başkenti Berlin’de, Koronavirüs salgını yardımlarında usulsüzlük yapıldığı şüphesiyle Kreuzberg semtindeki bir cami ve bazı şirketlerde polis tarafından arama yapıldı. Nakit 7 bin avro, sabit diskler, bilgisayar ve dosyalara el konulduğu bildirilen aramaya Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’tan tepki geldi.

Şüphelilerin usulsüz olarak 70 bin avro “acil yardım” aldığı tespit edilen olaya ilişkin açıklama yapan Erbaş, konuyu ‘İslam düşmanlığı’ olarak nitelendirdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Alman polisleri tarafından yapılan baskında hassasiyetlerimiz ve kutsallarımız hiçe sayılmıştır. Bu nefret dolu tutumu şiddetle kınıyorum” ifadesini kullanan Erbaş, “Özellikle Avrupa’da İslam düşmanlığı üzerinden üretilen nefret dilinin resmi makamlar tarafından da desteklendiğine şahit oluyoruz” dedi.

Erbaş’ın konuya ilişkin yaptığı açıklamanın tamamı şöyle:

“Almanya'nın başkenti Berlin’de bölgenin merkezi camilerinden biri olan Mevlana Camii’ne sabah namazı vaktinde Alman polisleri tarafından yapılan baskında hassasiyetlerimiz ve kutsallarımız hiçe sayılmıştır. Bu nefret dolu tutumu şiddetle kınıyorum. Özellikle Avrupa’da İslam düşmanlığı üzerinden üretilen nefret dilinin resmi makamlar tarafından da desteklendiğine şahit oluyoruz. Müslümanlara yönelik yapılan bu ayrımcı ve saygısız muamele hiçbir bahane ile kabul edilemez!”