Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ülkemiz imam hatip neslinin gayretleriyle bugünleri yaşıyor

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş , katıldığı bir yayında "Ülkemiz imam hatip neslinin gayretleriyle bugünleri yaşıyor" derken, "Ortaokul ve lisede okuyanların yüzde 15'i değil de yüzde 25'i imam hatipte okusun da ondan sonra üniversitelere gitsin istiyoruz" ifadesini kullandı.

Önder İmam Hatipliler Derneği'nin 26 Mayıs'taki YouTube programına katılan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, imam hatip okullarıyla ilgili değerlendirmede bulundu. İmam hatip okullarından mezun olanların hepsinin ilahiyat fakültelerine gitmeyeceğini bildiklerini ifade eden Erbaş, şunları söyledi:

"Ortaokul ve lisede okuyanların yüzde 15'i değil de yüzde 25'i imam hatipte okusun da ondan sonra üniversitelere gitsin istiyoruz. Bunun faydasını yaşıyoruz şu anda. Ülkemiz imam hatip neslinin gayretleriyle bugünleri yaşıyor. Rabbim 600 bin imam hatip öğrencisinden 60 bin imam hatip öğrencisine düştüğümüz günleri unutturmasın. 60 binden de 1.5 milyona çıkışının şükrünü eda etmeyi bizlere nasip eylesin."

"Diyanet saldırılardan güçlenerek çıkıyor"

Diyanet'e yönelik saldırıda bulunulduğunu iddia eden Erbaş, Necip Fazıl Kısakürek'in 'Ey düşmanım, sen benim ışığım ve hızımsın. Gündüz geceye muhtaç, bana da sen lazımsın' sözlerine atıfta bulunarak, "Bu saldırılardan Diyanet güçlenerek çıkıyor. Demek ki teşkilatımız onları rahatsız edecek bir şeyler yapıyor ki yıpratmaya çalışıyorlar. Onlar yıpratmaya çalıştıkça da teşkilatımız daha güçleniyor ve kuvvetleniyor" diye konuştu.