Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, CHP'li Özel'e 'Kuran kursu' tepkisi: Çocukların din eğitimini Orta Çağ zihniyetine benzetmek kabul edilemez

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, 4-6 yaş arası çocuklara dini eğitim verilmesini ''Orta Çağ'' karanlığına benzetmesine tepki gösterdi. Erbaş, ''Talihsiz bir konuşma olmuştur. Çocukların din eğitimini Orta Çağ zihniyetine benzetmek kabul edilemez'' dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde terörle bağlantılı olduğu öne sürülen kadrolara yönelik soruşturmayı da değerlendiren Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Hiçbir kurumda terör örgütüne yakın kişilerin olmaması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul'da medya temsilcileriyle buluştu, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

"3 bin kişi ihraç edildi"

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, terör örgütlerinin din istismarına karşı seferberlik başlattıklarını da anlattı.15 Temmuz 2016'dan beri Diyanet İşleri'nde 3 bin kişinin ihraç edildiğini belirten Erbaş, bu kişilerin 200'ünün PKK iltisaklı olduğunu açıkladı.

"Bu tür yorumlarla milletimizi rahatsız etmesinler''

Prof. Dr. Ali Erbaş, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in okul öncesi din eğitimi açıklamasına tepki gösterdi ve ''Orta Çağ'' benzetmesini eleştirdi. Erbaş ''Siyasi kişiler zaman zaman kendi anlayışları doğrultusunda konuşmalar yapıyorlar. Talihsiz bir konuşma olmuştur. Orta Çağ karanlığı denilmiştir. Çocukların din eğitimini Orta Çağ zihniyetine benzetmek kabul edilemez. Milletimiz de gerekli tepkiyi gösterdi. Bu tür yorumlarla milletimizi rahatsız etmesinler'' diye konuştu.