Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Sanal alemin cazibesine kapılıp kendimizi kaybettik

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş dijital dünyanın pek çok imkanlar sunduğunu aktararak, "Sanal alemin cazibesine kapılıp kendimizi kaybettik. Dijital ortamlarda güzel ahlakı muhafaza edemedik, hakkı, hukuku gözetemedik. Bilgisayar, tablet ve akıllı telefonların esiri olduk. Gerçek hayatla bağımız koptukça kalabalıklar içinde yalnızlaştık. Dünyanın diğer ucundaki insanlarla çevrim içi iletişim kurarken aynı evi, aynı ortamı paylaştığımız ailemizle, çocuklarımızla, komşularımızla hasbihal etmeyi unuttuk" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Bursa'daki tarihi Ulu Camii'de hutbe okudu, cuma namazı kıldırdı.

Toplumdan kopmanın, yalnızlaşmanın, bencil ve bireysel hayatı tercih etmenin doğru olmadığına işaret eden Erbaş, şöyle devam etti:

"Bireyselleştik ve yalnızlaştık"

"Nitekim namaz, oruç, zekat, hac ve kurban gibi ibadetlerin temelinde, Allah'a karşı sorumluluğumuzun yanında insanlarla tanışma, kaynaşma, paylaşma ve dayanışma gibi nice hikmetler vardır. Modern çağda ne yazık ki kendi dünyamıza hapsolduk. Bireyselleştik ve yalnızlaştık. Bencilleştik ve kendimizden başkasını düşünemez olduk. Evlerimiz birbirine yaklaşırken gönüllerimiz birbirinden uzaklaştı. Arkadaşlık, dostluk ve komşuluk ilişkilerimiz azaldı. Allah'ın selamını vermeyi, hal hatır sormayı, gönül alıcı tatlı bir sözü, muhabbet dolu bir tebessümü birbirimizden esirger hale geldik. Kimi zaman yanı başımızdaki komşumuzun hastalığından hatta vefatından dahi haberimiz olmadı."

Erbaş, hutbeyi şöyle tamamladı:

"İnsanlarla yakınlık kurmayan ve kendisiyle yakınlık kurulamayan kimsede hayır yoktur"