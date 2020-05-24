Ramazan Bayramı namazı, Koronavirüs tedbirleri nedeniyle Ankara'da kısıtlı sayıda cemaatle kılındı

Yaklaşık 3 aydan beri Türkiye’de etkili olan ve çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine sebep olan Koronavirüs (COVİD-19) salgını nedeniyle bu yıl Ramazan Bayramı geçmiş yıllarda olduğu gibi kutlanmayacak. Salgına karşı alınan en önemli tedbirlerden biri olan sokağa çıkma kısıtlaması bayram süresince devam edecek.

Geçen yıllarda her bayram sabahı dolu olan meydanlar ve camilerde bu sabah bayram namazı kılınmadı. İstanbul’un önemli mekanlarından biri olan Eyüp Sultan Camii ve Sultanahmet Caminde sessizlik hakim oldu. İstanbul için olan namaz saatinde ise minarelerden tekbir sesleri yükseldi.

Ramazan Bayramı namazı, Koronavirüs tedbirleri kapsamında yalnızca Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kısıtlı sayıda cemaatin katılımıyla kılındı. Bayram namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Ankara Valisi Vasip Şahin de cemaat arasında yer aldı. Namaz öncesinde Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, vaaz verdi. Namaz, İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı cami ve mescitlerde ibadet genelgesindeki esaslar uygulanarak kılındı.

Diyanet İşleri Başkanı Ramazan Bayramı hutbesini irat etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş canlı yayında Ramazan Bayramı hutbesini irat etti.

Erbaş "Bugün buruk bir bayram sabahına uyandık, camilere koşup saf tutamadık. Ancak kalplerimizin aynı heyecanla attığı müddetçe mesafelerin önemi yoktur" açıklamasında bulundu.

"29 Mayıs Cuma günü camiler kademeli olarak cemaatle ibadete açılacak"

29 Mayıs Cuma günü camilerin kademeli olarak cemaatle ibadete açılacağını söyleyen Erbaş "Sadece öğle ve ikinci vakitlerinde camilerimizde namaz kılacağız. 65 yaş üzeri büyüklerimiz ve 20 yaş altı kardeşlerimizle hastalık belirtisi taşıyan kardeşlerimiz biraz daha sabredecekler" ifadelerini kullandı.