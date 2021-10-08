Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, öğrenci yurdu açılışı yaptı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı Gaziantep Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu’nun resmi açılışını yaptı.

TDV Gaziantep Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu’nun açılışını yapan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, açılışta bir konuşma yaparak öğrencilik zamanlarında yaşadığı yurt anılarından bahsederek, “Yurt bizim için sadece ikamet edilen bir yer olmadı. Aynı zamanda bir eğitim yuvası oldu. Fakülteden döndüğümüzde yurdumuzda hocalarımızdan dersler okurduk. Konferanslar düzenlenir, konferanslara katılırdık. Seminerler düzenlenir, seminerlere katılırdık. Özel alanlarda musiki kursları, hat kursları ve diğer yani bizim geleneksel sanatlarımızla ilgili kursların önemlileri yurdumuzda düzenlenir, kabiliyetine göre arkadaşlarımız orada istifade ederlerdi, o kurslara katılırlardı” dedi.

"Sizler rol model olacaksınız”

Erbaş, öğrencilere yurdu sadece konuklama yeri olarak değil aynı zamanda bir ilim merkezi olarak değerlendirmelerini tavsiye ederek, “Türkiye Diyanet Vakfının yurtları böyledir. Yurt, kurs, burs. Bursa ihtiyacı olan öğrencilerimize burs da vermek suretiyle, hepsinin istifade edeceği kurslar düzenlemek suretiyle yurtlarımızı değerlendirmeye çalışıyoruz. Sizler inşallah rol model olacaksınız. Türkiye Diyanet Vakfı'nın yurdunda kalan bir öğrenci rol model olmalı. Davranışlarıyla, ahlaki duruşuyla, inancımızın gereği olan ve Diyanet kelimesine yakışan hal ve hareketle inşallah sizler rol model olacaksınız” diye konuştu.

Sadece mutluluğun değil, ilmin de paylaşmakla çoğaldığını belirten Erbaş, şöyle devam etti:

"Diyelim ki tıp alanında eğitim alıyorsunuz, Kur'an-ı Kerim'deki tıpla ilgili ayetleri okuduğunuz zaman imanınız artmalı"

“De ki hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?' Rabbimiz öyle buyuruyor. Elbette olmaz. Siz bilenler safında yer alacaksınız ve bilmeyenlere bildiklerinizi öğreteceksiniz. Bu şekilde ilim, irfan, bilgi, hikmet çoğalacak, artacak ve yeryüzünde cehalet kalmayacak. Cehalet, kötülüklerin anasıdır. Cehalet ortadan kalktığı zaman kötülükler de ortadan kalkar. Sizler de bunun için birer örnek şahsiyet olacaksınız. İşte burada, bu yurtta. Farklı farklı branşlarınız olabilir. Kiminiz fen bilimlerinde kiminiz sosyal bilimlerde kiminiz dini alanlarda, ilahiyat, İslami ilimler fakültelerinde eğitim görüyor olabilirsiniz. Ama bir söz var ki o sözü paylaşmadan sözümü bitirmeyeyim: ‘Bütün ilimler Allah'ın Kitabını daha iyi anlamak için öğrenilir, bütün kitaplar Allah'ın Kitabını daha iyi anlamak için okunur.’ Her Müslümanı bağlayan bir sözdür bu. Diyelim ki tıp alanında eğitim alıyorsunuz, Kur'an-ı Kerim'deki tıpla ilgili ayetleri okuduğunuz zaman imanınız artmalı. Hangi alanda eğitim alıyor olursanız olunuz niyetiniz ben Kur'an-ı Kerim'i daha iyi anlayayım ve daha iyi Müslüman olayım ise ibadet yapmış olursunuz. Okuduğunuz her satır sizin için ibadet olur, nafile ibadet olur. Allah yar yardımcınız olsun.”

Başkan Erbaş, konuşmasının ardından yurdun tadilatını yaparak kullanıma hazır hale getiren hayır sahibi Asım Kökoğlu’na teşekkür belgesi verdi. Açılışa, Gaziantep Valisi Davut Gül, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Tıraşçı, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç, Gaziantep İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar ve öğrenciler katıldı.