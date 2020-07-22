Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, milletvekillerini Ayasofya'ya davet etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya’da kılınacak cuma namazı için milletvekillerine davet gönderdi.

Danıştay’ın yeniden ibadete açtığı Ayasofya’da, 86 yıl sonraki ilk namaz bu cuma kılınacak. İki imam ve dört müezzinin atandığı Ayasofya’daki ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak. Normal şartlarda yaklaşık 4 bin kişinin namaz kılabilecekken, sosyal mesafe düzeninde en fazla bin kişi namaz kılmasına imkan verilecek.

İbadete açılmasıyla Ayasofya'da kılınacak ilk namaz için beklenen resmi davet, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’tan geldi. Erbaş, milletvekillerine gönderdiği davetiyede “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleştirilecek Ayasofya-i Kebir Cami Şerif’i açılış programına katılımınızdan onur duyarız” dedi.

Davetiyenin ön sayfasında Ayasofya Camisi'nin resmi yer alırken arka sayfasına ise “Allahın mescitlerini, ancak Allah’a ve ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah’tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte onların doğdu yolu bulanlardan olmaları umulur. Tevbe 9/18” Suresi yazıldı. (ANKA)