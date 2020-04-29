Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Milletimizin büyük desteği sorumluluğumuzu artırmıştır

LGBT+'ları hedef alarak söylediklerinin ardından eleştirilen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan yeni açıklama geldi. Erbaş, "Milletimizin büyük desteği, İslami değerlere her daim sahip çıkması azmimizi, heyecanımızı, sorumluluğumuzu arttırmıştır" ifadelerini kullandı.

Erbaş, Twitter hesabından, "Rabbimizin 'İçinizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü meneden bir topluluk bulunsun.' (Al-i İmran 104. ayet) emrini yerine getirmeye çalışan Başkanlığımıza milletimizin büyük desteği ve İslami değerlere her daim sahip çıkması azmimizi, heyecanımızı ve sorumluluğumuzu daha da arttırmıştır. Allah cümlenizden razı olsun. Size hizmet etmek şereflerin en büyüğüdür" paylaşımında bulundu.

Erbaş neden eleştiriliyor?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Ramazan ayının ilk Cuma günü verdiği hutbede eşcinsellik ve evlilik dışı ilişkiyle ilgili sarf ettiği sözler tartışma yaratmıştı. Erbaş hutbe sırasında, zina ve eşcinselliğin "hastalıkları da beraberinde getirdiğini" ve kuşakları "çürüttüğünü' söylemiş, şu ifadeleri kullanmıştı:

"İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Lutiliği, eşcinselliği lanetliyor. Nedir bunun hikmeti? Hastalıkları beraberinde getirmesi ve nesli çürütmesidir bunun hikmeti.

Yılda yüz binlerce insan gayrimeşru ve nikahsız hayatın İslami literatürdeki ismi zina olan bu büyük haramın sebep olduğu HİV virüsüne maruz kalıyor. Geliniz bu tür kötülüklerden insanları korumak için birlikte mücadele edelim."