Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Kur’an kurslarımız şeytandan korunmuş bölgelerdir

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yatılı Kur'an kursunun açılışına katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye'de 2 bine yakın yatılı Kur'an kursu olduğunu belirterek, "Kur'an kurslarımızın bulunduğu yerlere biz ne diyoruz biliyor musunuz? Şeytandan korunmuş bölgeler" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Pazarcık İlçe Müftülüğü’nce yaptırılan Pazarcık Yatılı Hafızlık Erkek Kur’an Kursu’nun açılış törenine katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da yaptığı konuşmada kursun yapılmasında emeği olanlara teşekkür etti.

Erbaş, şöyle konuştu:

Allah Resulü efendimizin vermiş olduğu müjdeden 3 sınıf insan payını alacak burada. Buyuruyor ki efendimiz; insanlar öldükten sonra amel defteri kapanır ancak 3 sınıf insanın amel defteri kapanmaz. Bunlardan birisi sadaka-i cariye sahibi hayır insanları.

İşte bu Kur’an kursu binasının yapılmasında katkısı olan tüm hayır sahiplerinin bu kurs sayesinde amel defterleri kapanmayacak inşallah. İkincisi ilminden istifade edilen alimler. Bu kursta yetişen gençlerden öyle alimler çıkacak ki inşallah onların da amel defterleri hiç kapanmayacak. Bir de hayırlı evlat yetiştiren anne-babalar.

Öyle inanıyorum ki, bu kurstan mezun olan bütün evlatların anne-babalarının amel defterleri kapanmayacak. İşte buradan anlıyoruz ki, bir Kur’an kursu 3 sınıf insanın amel defterlerinin kapanmamasına vesile oluyor.

"Kur’an kursları kötülüklerden uzaklaşma merkezleridir"

Kur’an kurslarımızın bulunduğu yerlere biz ne diyoruz biz biliyor musunuz? Şeytandan korunmuş bölgeler. Çünkü, Rabbimiz buyuruyor ki, bir yerde eğer Allah zikredilirse oraya şeytan yaklaşamaz. Allah’ın Kuran-ı Kerim’i orada okunursa oraya şeytan yaklaşamaz.

Kuran-ı Kerim’e uyduğumuz sürece, Kuran-ı Kerim bu topraklarda okunduğu, yaşandığı sürece inşallah biz bu toprakları şeytanın hilelerinden, fitneden tefrikadan, kötülükten muhafaza edeceğiz. Bizim Kur’an kurslarımız kötülüklerden insanları uzaklaştırmanın merkezleridir.

Irkı ne olursa olsun, etnik kökeni ne olursa olsun, mezhebi, meşrebi, düşüncesi ne olursa olsun biriz, beraberiz, bu birliğimizi, beraberliğimizi ilelebet sürdüreceğiz.

Bugün buradayız, yarın başka yerde olacağız ama inancımızla, muhabbetimizle, sevgimizle, saygımızla, vatanımıza, bayrağımıza, ezanımıza bağlılığımızla bu yüceliğimizi, milletimizin bu yüceliğini ilelebet devam ettireceğiz inşallah.

(DHA)