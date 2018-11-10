Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kadir Mısıroğlu'nu ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Keşke Yunan galip gelseydi. Ne hilafet yıkılırdı. Ne şeriat yıkılırdı" diyen Kadir Mısıroğlu'na “Geçmiş Olsun” ziyâretinde bulundu.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Hocam” dediği ayrıca Kurtuluş Savaşı için “Keşke Yunan galip gelseydi” diyen Kadir Mısıroğlu’na “Geçmiş Olsun” ziyâretinde bulundu.

Kadir Mısıroğlu, ayağından bir operasyon geçirmişti, tedavisinin ardından taburcu olmuştu.