Diyanet İşleri Başkanı Erbaş İran'da: İslam büyük problemlerle karşı karşıyadır

İran'da temaslarda bulunan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, emperyalist güçlerin İran ve Türkiye arasındaki münasebetlerin gelişmesinden memnun olmadığını belirterek, iki ülkenin ümmetin istifadesine sunabileceği pek çok iş ve hizmet bulunduğunu söyledi.

Toplamda altı gün sürecek bölgesel temaslarını İran'dan başlatan Erbaş, Tahran'da Dünya İslam Mezhepleri Yakınlaştırma Kurumu Genel Sekreteri Ayetullah Muhsin Araki ve Kurumun Yüksek Konseyi Başkanı Ayetullah Muhammed Ali Tashiri ile heyetler arası görüşmeler de gerçekleştirdi.

Erbaş, yaptığı konuşmada, "İki ülke olarak yapabileceğimiz, ümmetin istifadesine sunabileceğimiz pek çok iş ve hizmet bulunmaktadır" dedi ve ekledi:

"Bize düşen engelleri izale ederek sabırla ve güçlü bir iradeyle İslam ümmetinin hayrı için çalışmaktır. İslam dünyası günümüzde büyük problemlerle karşı karşıyadır. Savaşlar, terör örgütleri, göçler, islamofobi, hizipçilik, fakirlik ve cehalet bunlardan bazılarıdır. Bölgenin dost ve kardeş iki güçlü ülkesinin alimleri olarak bu problemlerin çözümüne yönelik katkı sağlayarak sorumluluklar yüklenmeliyiz."

"Siyonist ve emperyalist güçler kendi emellerine ulaşabilmek için kardeş ve dost iki ülke arasındaki münasebetlerin gelişmesinden asla memnuniyet duymamaktadırlar" diyen Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bölgenin iki büyük ülkesinin alim ve akil insanları bu oyunun bozulması için elinden gelen azami gayreti gösterecektir. Dünyada akan bir damla Müslüman kanının vebali ulema ve akil insanlar olarak bizim üzerimizedir, bütün insanların üzerindedir. Suriye başta olmak üzere İslam topraklarında akmış ve hala akan kandan biz mesulüz. Filistin topraklarının hala işgal altında olmasından biz sorumluyuz. Bu sorunun çözülmesi için gayret etmeliyiz."

"İki ülkenin iş birliği İslam alemine büyük etkileri olacak"

Ayetullah Araki ise konuşmasında geçtiğimiz yıllarda İslam medeniyetinin İran ve Türkiye'den diğer ülkelere yayıldığını ifade ederek, "İki ülke iş birliği yaparsa bunun İslam aleminde büyük etkileri olacak" dedi.

"Stratejik ortaklık yapılmalı"

Dünya İslam Mezhepleri Yakınlaştırma Kurumu Yüksek Konseyi Başkanı Ayetullah Muhammed Ali Tashiri, yaptığı konuşmada Türkiye'nin uzun yıllar İslam dünyasını yönettiğini söyleyerek, iki ülkenin stratejik ortaklık yapması gerektiğinin altını çizdi.

Erbaş'ın, iki gün sürecek İran temasları kapsamında, Dini Lider Ofisi’nin Uluslararası İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Uzmanlar Meclisi Üyesi Ayetullah Muhsin Kumi, Dini Lider’in Hac İşleri Temsilcisi Ali Gazi Asker,Kültür ve İslami İletişim Kurumu Başkanı Abuzer İbrahimi Türkman ve Cumhurbaşkanı Asistanı Hüccetulislam Ali Yunesi ile görüşmesi bekleniyor.

Erbaş, bölgesel ziyareti kapsamında İran'ın yanı sıra Ürdün ve, Katar'da da temaslarda bulunacak. (DHA)



