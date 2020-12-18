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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İnsanlık dini yok sayarak huzurlu ve mutlu olamamıştır

18 Aralık 2020 15:36

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Tarihi tecrübe göstermiştir ki insanlık maneviyatı dışlayarak, dini yok sayarak huzurlu ve mutlu olamamıştır” dedi.

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