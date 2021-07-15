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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'İmam' isminin FETÖ’nün temsilcileri için kullanılması kabul edilemez

15 Temmuz 2021 00:55

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 'imam' unvanının Hz. Muhammed'in en önemli vasıflarından birisi olduğunu belirterek, “İmam isminin FETÖ’nün temsilcileri için kullanılması kabul edilemez.” dedi .

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “imam” unvanının FETÖ’nün temsilcileri için kullanılmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, herkesi bu konuda dikkatli olmaya davet etti. Erbaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, “İmam isminin FETÖ’nün temsilcileri için kullanılması kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

Başkan Erbaş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“İmam, Peygamber Efendimiz (s.a.s)'in en önemli vasıflarından biridir ve onun dünyada yüz binlerce varisinin meslek unvanıdır. İMAM isminin FETÖ’nün temsilcileri için kullanılması kabul edilemez. Tüm kardeşlerimi bu konuda dikkatli olmaya davet ediyorum.”

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