Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Gerekli açıklamalar yapıldı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Keşke Yunan galip gelseydi” sözleriyle hatırlanan Kadir Mısıroğlu'na 9 Kasım'da yaptığı ziyarete ilişkin sorulan soruya, “Gerekli açıklamalar yapıldı” cevabını verdi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kadir Mısıroğlu'nu ziyaretine ilişkin olarak konuştu.

Ankara'da gazetecilere konuşan Erbaş, "Gerekli açıklamalar yapıldı" dedi.

Ayrıca ana teması "Peygamberimiz ve Gençlik" olan "2018 Yılı Mevlid-i Nebi Haftası" etkinliklerinin Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda yapılan tanıtım toplantısında konuşan Erbaş, şunları söyledi:

"Gençlik bir milletin geleceğidir. Bu çağın gençlerine peygamberimiz gibi yaklaşabilirsek elbette bize ilgi göstereceklerdir. Dikkatten kaçmaması gereken husus, bugün gençlerin duygularını etkileyen ve küresel boyutta hayatı kuşatan mekanizmaların, istismar ve çıkara dayalı bir anlayışa sahip oluşudur. Kapitalizmin hayatı her yönüyle kuşattığı günümüzde fark edilmenin bir aracı olarak lanse edilen tüketim ve gösteriş propagandasına en çok gençler maruz kalmaktadır maalesef. Tefrika ve anarşi projeleriyle üretilen terör örgütleri tuzaklarını gençliğin duygularının güzergahına kurmaktadırlar. En büyük sorumluluklarımızdan biri de gençliğimize doğru bir rehberlik yapmaktır. Onları inanç ve medeniyet değerleri ile buluşturmaktır. Yargılayan, sorgulayan dikte eden bir tavırdan öte dertleri ile ilgilenen, kalplerine dokunan umut veren ve ikna eden bir yaklaşımı öne çıkarmalıyız gençlerimiz için."