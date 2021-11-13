Diyanet İşleri Başkanı Erbaş duyurdu: Covid-19 nedeniyle ara verilen Kudüs turları yeniden başlayacak

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Covid-19 salgını nedeniyle ara verilen Kudüs turlarının yeniden başlayacağını bildirdi.

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü Umre ve Kudüs Ziyaretleri Daire Başkanlığının öncülüğünde 2021-2022 döneminde Kudüs turlarına tekrar başlanacağını belirtti.

Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonundaki Kudüs turuna katılmak isteyenlere, yemekli iki ayrı konaklama imkanı sunulacak.

Turlara katılacaklara dini rehberlik hizmeti de sunulacak ayrıca ziyaret yerlerinde personel bulunacak. Kudüs turuna katılacaklara eğitim semineri verilecek. Kudüs'e gitmek isteyen vatandaşlar, ilgili makamlarca alınan Covid-19 tedbir ve kurallarına uymak zorunda olacak.