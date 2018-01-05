Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Çocukları türlü istismarlara maruz bırakmak dinimizde haram, yasaktır

Hakime TORUN / ANKARA (DHA) - DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş çocuk yaştaki evliliklere ilişkin, \"Zaman zaman doğru ile yanlışı iyi ile kötüyü ayırt edebilme yetisine sahip olmayan çocuk yaştaki kızlarımız evlendirilebilmektedir. İnsanın onuruna uygun bir şekilde hayatını sürdürme hakkını gasp etmek ve özellikle çocukları türlü istismarlara maruz bırakmak dinimizde haram, yasaktır. Henüz sorumluluk bilincinde olmayan bir çocuğun evliliğe zorlanmasının dini ve ilmi bir meşruiyeti, temeli yoktur. Yuva kurmanın eş, anne olmanın anlamını idrak etme rüştüne erişmemiş bir kızın evlendirilmeye çalışılması asla kabul edilemez bir durumdur\" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ahmet Hamdi Akseki Camii\'nde \"Dünyadaki cennetimiz: Aile\" başlıklı cuma hutbesini irad etti.

\"EVLİLİK TEK TARAFLI BİR MENFAAT İLİŞKİSİ DEĞİLDİR\"

Erbaş, \"İnancımızda nikah, ağır bir misaktır. Önemli bir vaatleşme, sözleşmektir. Nikah kadın ve erkeğin gönül rızası , hür iradeleri ile beraberce yüklendikleri ahlaki ve hukuki bir sorumluluktur. Evlilik toplumu ve nesilleri korumak için atılan sağlam bir temeldir, yuvadır. Sevgi saygı ile sorunları beraberce göğüslemek, hayatı paylaşmaktır. Bizler hayatı daha anlamlı ve bereketli kılan evliliğe anne ve babalarımızın, akraba ve komşularımızın huzurunda adım atarız. Evlenecek insanların ehliyetini, karşılıklı rızasını, sevgisini ve sadakatini esas alırız. Evlilik tek taraflı bir menfaat ilişkisi değildir. Aksine evlilik kadın olsun erkek olsun eşlerin istikballerine beraberce karar vermeleridir. Bir başkasının iradesini esir alma onun üzerinde mülkiyet iddiasında bulunma ve geleceğini belirme hakkı ve yetkisi hiç kimsede yoktur canların yegane sahibi Allah\'tır eşler birbirine emanettir\" diye konuştu.

\"ÇOCUKLARI TÜRLÜ İSTİSMARLARA MARUZ BIRAKMAK DİNİMİZDE HARAM, YASAKTIR\"

Erbaş, \"Zaman zaman doğru ile yanlışı iyi ile kötüyü ayırt edebilme yetisine sahip olmayan çocuk yaştaki kızlarımız evlendirilebilmektedir. Hatta cehalet ile sorumsuzluktan kaynaklanan bu yanlış uygulamalar kimilerince dine İslam\'a dayandırılmaya çalışılmaktadır. Yüce dinimiz İslam\'da evlilik, gelişigüzel ve keyfi uygulamalara kapalıdır. Evlilik bilinç ve sorumluluk gerektirir. Dinimizde ise sorumluluk, ceza ve mükafat konusunda irade hürriyeti esastır. İnsanın onuruna uygun bir şekilde hayatını sürdürme hakkını gasp etmek ve özellikle çocukları türlü istismarlara maruz bırakmak dinimizde haram, yasaktır. Henüz sorumluluk bilincinde olmayan bir çocuğun evliliğe zorlanmasının dini ve ilmi bir meşruiyeti, temeli yoktur. Yuva kurmanın eş, anne olmanın anlamını idrak etme rüştüne erişmemiş bir kızın evlendirilmeye çalışılması asla kabul edilemez bir durumdur\" ifadelerini kullandı.