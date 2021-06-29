Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Çocuk istismarı karşısında hiçbir şekilde taviz, tehir ve ihmal söz konusu olamaz

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Antalya'da iki çocuğun cinsel istismarı çizdikleri resimlerle anlattığı ve bahsi geçen ebeveynlerin tutuksuz yargılandığı davaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Çocuk istismarı karşısında hiçbir şekilde taviz, tehir ve ihmal söz konusu olamaz" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Yüce dinimiz İslam, çocuğa yönelen her türlü şiddet ve istismarı menfur bir suç olarak kabul eder. Bu suç, hem bu dünyada kanun önünde hem de ahirette Cenab-ı Hakk'ın huzurunda cezasız kalmayacaktır. Bir çocuğun fiziksel ve duygusal olarak örselenmesi, en değerli emanetimizin, umudumuzun, geleceğimizin yara almasıdır. Çocuk istismarı karşısında hiçbir şekilde taviz, tehir ve ihmal söz konusu olamaz"

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