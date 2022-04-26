Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Bize bakıp da Müslümanlıktan soğuma olursa vebalini taşıyamayız

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bugün biz kendimizi öyle güzel tanıtalım ki dinimizi öyle örnek yaşayalım ki bize bakan İslam’a heves etsin. Bize bakıp da Müslümanlıktan soğuma olursa bunun vebalini biz taşıyamayız" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hollanda'nın Lahey kentinde inşası tamamlanan Hollanda Diyanet Vakfı (HDV) Ahi Evran Camisi'nin açılış törenine katıldı.

Erbaş, daha sonra Hollanda Diyanet Vakfı tarafından organize edilen iftar programında HDV şube başkanları ve gurbetçi vatandaşlarla bir araya geldi.

Erbaş, "Müslümanlar olarak gayrimüslimlerle komşuluk yapıyoruz. Medine'de Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam gayrimüslimlerle birlikte yaşadı. Onun hukukunu oluşturdu. Medine Sözleşmesi, bunun hukukunun dünya genelinde oluşturulmuş olan prototipidir. Bugün biz kendimizi öyle güzel tanıtalım ki dinimizi öyle örnek yaşayalım ki bize bakan İslam’a heves etsin. Bize bakıp da Müslümanlıktan soğuma olursa bunun vebalini biz taşıyamayız." diye konuştu.