Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 7 kıtada İslam medeniyetinin çok güçlü izleri vardır

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "İnsanlık tarihinin ilim ve hikmet açısından en görkemli dönemi olan İslam medeniyetini anlamak oldukça önemli bir husustur. 7 kıtada İslam medeniyetinin çok güçlü izleri vardır" dedi.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Erbaş, “İslam medeniyeti bir ilim medeniyetidir, irfan medeniyetidir, bilgi ve hikmet medeniyetidir. Büyük bir ilmi intişar gerçekleştiren İslam toplumu 7'nci asırdan Rönesans’a kadar batılıların 'Rönesans' ismini verdiği o zamana kadar bilimin bütün alanlarında insanlığın ufkunu aydınlatmış, teorik ve pratik boyutta hep ilmin öncüsü olmuştur" dedi.

"Beşikten mezara kadar ilim herkese fazdır"

İnsanlık tarihinin ilim ve hikmet açısından en görkemli dönemi olan İslam medeniyetini anlamanın oldukça önemli bir husus olduğunu belirten Erbaş, "7 kıtada İslam medeniyetinin çok güçlü izleri vardır. Her biriniz ilim için buraya geldiniz. İlme talip oldunuz. Talebe ilim peşinde koşan insan demektir. Hayatınızı ilim yolunda geçireceksiniz inşallah. Bu heyecanınızı ve azmini tebrik ediyorum. İlim Çin’de de olsa gidiniz alınız. Beşikten mezara kadar ilim herkese farzdır, bütün Müslümanlara farzdır” diye konuştu.

"Üniversite, bilgi üreten merkezdir"

Üniversitelerin bilgi üreten merkezler olduğunu konuşmasında dile getiren Vali Kadir Ekinci, “Malumunuz üniversiteler, akıl ve bilim rehberliğinde bilgi üreten merkezlerdir. Üniversiteler, eşyanın tabiatını kavramada zihnimize boyut kazandıran, toplumun önünde yürüyen, yenilikçi yaklaşımlarla toplumsal sorunlara çözümler üreten, yolumuzu aydınlatan bilgi santralleridir. Bilim evreninde her geçen gün yeni gelişmelerin yaşandığı ve teknolojinin hızla ilerlediği bugünün dünyasında üniversiteler, çağın ruhunu yakalama yolculuğunda kilit rol üstlenen kurumlardır” dedi.