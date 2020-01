Diyanet İşleri Başkanı Erbaş "Her mesaiye uygun Kur'an kursu hizmeti sunacağız"

Enver ALAS /İSTANBUL,(DHA) Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kur\'an kursu hizmetlerini çok önemli ve hayati gördüklerini belirterek, \"Şu müjdeyi ilan ediyorum; her seviyedeki öğrencilerimiz ve toplumumuzun bütün kesimlerine yönelik, esnek zamanlı ve her mesaiye uygun olarak Kur\'an kursu hizmeti sunacağız. Öğrencilerimizden esnaflarımıza, kamu çalışanlarımızdan serbest meslek sahiplerine sizlerden istirhamımız, sadece bize ulaşın ve istekte bulunun\" dedi.



Kur\'an Kursları \'2017-2018 Eğitim ve Öğretim yılı bugün başladı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni eğitim ve öğretim yılı nedeniyle Beyoğlu\'nda bulunan Hasköy Fetih Kur\'an Kursu\'nda düzenlenen törene katıldı. Erbaş\'ın yanı sıra Diyanet İşleri Başkanlığı Yaygın Din Eğitimi Daire Başkanı Bünyamin Albayrak, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz başta olmak üzere Kur\'an Kursu\'nda görevli hocalar ile öğrencilerin hazır bulunduğu tören, Kur\'an\'ı Kerim okunmasıyla başladı.



Ardından bir konuşma yapan Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak toplumu din konusunda aydınlatmak ve milletin manevi hayatına rehberlik konusunda birçok faaliyetlerinin bulunduğunu söyledi. Bu faaliyetler içerisinde Kur\'an kurslarının ve Kur\'an eğitimi çalışmalarının çok özel bir yeri olduğunu belirten Başkan Erbaş, \"Çünkü milletimizin kerim kitabımızı en güzel şekilde okuması, güvenilir ve sahih bir bilgiyle temel dini bilgileri edinmesi için Kur\'an kurslarımız büyük bir imkân ve fırsattır\" diye konuştu.





\"KUR\'AN\'IN OKUNDUĞU YERE ALLAH\'IN RAHMETİ TECELLİ EDECEK VE ORASI ESENLİK OLACAKTIR\"



Kur\'an kursu hizmetlerini çok önemli ve hayati gördüklerinin altını çizen Ali Erbaş şunları söyledi:



Kur\'an kurslarımız, en doğru yola ileten, hidayet rehberi olan, insanları karanlıklardan aydınlığa çıkaran, doğruluğunda şüphe olmayan, inananlar için rahmet ve şifa olan kitabın öğretildiği ve okunduğu yerlerdir. Kur\'an kurslarımız insanı ve toplumları yücelten bir kitabın öğretildiği müesseselerdir. Kur\'an kurslarımızda öğrenci ve öğretici olarak buluşanları Peygamber efendimiz; \'sizin en hayırlınız, Kur\'an\'ı öğrenen ve öğretenlerinizdir\' buyurarak müjdelemiştir. Kur\'an\'ın okunduğu yere Allah\'ın rahmeti tecelli edecek ve orası esenlik olacaktır. Kur\'an\'ı öğrenmek, okumak ve onun ilkeleriyle yaşamak, kalbimize inşirah, evimize huzur, çalışmalarımıza bereket katacaktır\"





\"KUR\'AN KURSU HİZMETİ SUNACAĞIZ\" MÜJDESİ



Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, \"Herkes Kur\'an\'dan inancı, niyeti, bakışı ve hizmeti ölçüsünde istifade eder. Kişi kalbini, aklını Kur\'an\'a ne kadar açarsa, Kur\'an hakikatini, hidayetini, bereketini o kadar ona açar. Kitabını her şeyin üstünde tutan aziz milletimize, Kur\'an kurslarımıza gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Şu müjdeyi ilan ediyorum; her seviyedeki öğrencilerimiz ve toplumumuzun bütün kesimlerine yönelik, esnek zamanlı ve her mesaiye uygun olarak Kur\'an kursu hizmeti sunacağız. Öğrencilerimizden esnaflarımıza, kamu çalışanlarımızdan serbest meslek sahiplerine sizlerden istirhamımız, sadece bize ulaşın ve istekte bulunun\" dedi.







KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİLERE TEBRİK



Konuşmasında Kur\'an kurslarına kayıt olanlara tebriklerini ileten Ali Erbaş, öğrencilerden kurs dönemini iyi değerlendirmelerini istedi. Erbaş, \"Sadece okumakla yetinmeyin. Anlamaya da emek verin ve daha önemlisi onun hayat veren ilkelerini yaşamaya çalışın.



Temel Dini Bilgiler, Hz. Muhammed\'in (SAV) hayatı derslerinde ve diğer alanlarda öğrendiklerinizi yaşanan bir ahlaka dönüştürmeye gayret edin. Kurslarımızla ilgili istek ve görüşlerinizi bizimle paylaşın. Başarılı ve bereketli bir dönem geçirmenizi Rabbimizden niyaz ediyorum\" ifadelerini kullandı.



Kur\'an kursu hocalarının da yeni eğitim ve öğretim yılını tebrik eden Ali Erbaş, 2017-2018 eğitim öğretim döneminin başarılı ve bereketli geçmesini niyaz etti.





İLK DERSİ BAŞKAN VERDİ



Öte yandan konuşmaların ardından Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, bir hafızlık sınıfına geçerek buradaki öğrencilere 2017-2018 yılının ilk dersini verdi. Öğrencilere hafızlığın önemini anlatan Erbaş, \"Hafızlarımız, Kur\'an\'ı bülbül gibi okuyup da onun içerisinden bir ayeti kerimenin bile anlamını bilemezse hafızlığı tam olmuş sayılmaz\" ifadelerini kullandı.



Ali Erbaş, ayrıca hafızlık ezberini tamamlayan bir öğrencinin okuduğu Kur\'an-ı Kerim dinledi. Öğrenciyi tebrik eden Erbaş \"Okurken tecvid kurallarına riayet ediyorsun. Böylesi en güzeli. Allah muvaffak etsin\" değerlendirmesinde bulundu.

(FOTOĞRAF)