Diyanet İşleri Başkanı: Diyanet kapatılırsa her cami Diyanet olur

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Ali Erbaş'a sosyal medyada "Diyanet kapatılsın" kampanyası yapıldığının hatırlatıldı. Erbaş, başkanlığın kapatılması durumunda her caminin kendi başına bir Diyanet İşleri Başkanlığı olacağını belirtti.

Bunun örneklerinin görüldüğüne işaret eden Erbaş, "Diyanet İşleri Başkanlığı bir düzen kuruyor. 'Din hizmetini daha nitelikli bir şekilde nasıl verebiliriz. İnsanımıza bunu en güzel bir şekilde nasıl organize edebiliriz' bunu yapıyor" dedi.

Erbaş, bir süre önce bazı basın yayın organlarında yer alan başkanlığın, kız çocuklarının erken yaşta evlenebilecekleri yönünde açıklamada bulunduğu iddiasına ilişkin, "Küçük yaşta evlilikleri önlemeye çalışıyoruz. Ama biz böyle yaparken atılan iftiraların kasıtlı olduğunu düşünüyorum" ifadesini kullandı.

Erbaş, TVNET'te yayınlanan programda gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu, soruları cevapladı.

"O fetva yalandan ibaret"

Diyanet İşleri Başkanlığına atfedilen, kız çocuklarının erken yaşta evlenebilecekleri yönündeki haberle ilgili bir soru üzerine Erbaş, Başkanlığın, böyle bir fetva verdiğini söylemenin yalandan öte iftira olduğunu belirtti. Böyle bir fetvanın Diyanet tarihinin hiçbir döneminde verilmediğini vurgulayan Erbaş, şöyle devam etti:

"Peki bu nereden ortaya çıktı? Tabii biraz önce bahsetmiş olduğum, birileri, en hafif ifadesiyle 'iyi niyetli olmayan' birileri böyle cımbızla bir yerlerden, 'Ne buluruz da Diyanet İşleri Başkanlığını olumsuz olarak gündeme getirebiliriz' gayreti içerisinde olan birileri, 15 sene önce Diyanet yayınları arasından çıkmış bir sözlükteki büluğ kelimesinin tanımından ve yine nikah kelimesinin tanımından hareketle o iki tanımdaki iki cümleyi bir araya getirip 'Diyanet İşleri Başkanlığı fetva verdi' diye yayınlıyor. Bu tamamen iftiradır. Böyle bir şey yok."

"İftiraların kasıtlı olduğunu düşünüyorum"

Başkanlığın, insanların küçük yaşta evlendirilmemesi gerektiğini defalarca söylediğinin altını çizen Erbaş, "1917'de Osmanlı döneminde kızlar için 17 yaş, erkekler için 17-18 yaşından sonra evlenilebilir gibi bir açıklama yapılmış. Bugün bizim Medeni Kanunumuzda 18 yaş sınırı vardır. Biz de Diyanet İşleri Başkanlığı olarak insanımıza bunu tavsiye ediyoruz. 17 ve 18 yaşından sonra evlendirilebilir ama ondan önce çocuklarımızın eğitimine ağırlık verelim." ifadelerini kullandı.

Erbaş, 81 ilde 300'e yakın noktada Aile İrşat Bürolarının bulunduğunu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığıyla yapmış oldukları protokoller çerçevesinde Aile Rehberliği eğitimi alan 350'ye yakın görevliyle çalışma yaptıklarını ifade ederek, "Küçük yaşta evlilikleri önlemeye çalışıyoruz. Ama biz böyle yaparken atılan iftiraların kasıtlı olduğunu düşünüyorum." dedi.

"Diyanet kapatılırsa her cami Diyanet olur"

Prof. Dr. Erbaş, son zamanlarda sosyal medyada "Diyanet kapatılsın" kampanyası yapıldığının hatırlatılmasına, Başkanlığın kapatılması durumunda her caminin kendi başına bir Diyanet İşleri Başkanlığı olacağını belirtti. Bunun örneklerinin görüldüğüne işaret eden Erbaş, "Diyanet İşleri Başkanlığı bir düzen kuruyor. 'Din hizmetini daha nitelikli bir şekilde nasıl verebiliriz. İnsanımıza bunu en güzel bir şekilde nasıl organize edebiliriz' bunu yapıyor." dedi.

"Diyanet İşleri Başkanlığı varken cemaatlere neden ihtiyaç duyulduğu"na ilişkin bir soru üzerine Erbaş, Kur'an ve sünnet ölçüsüne uyulması şartıyla cemaatlerin her zaman var olabileceğini vurguladı.

Başkanlığın vazifesinin rehberlik etmek olduğunun altını çizen Erbaş, "Diyanet İşleri Başkanlığı olarak herhangi bir cemaatin ortadan kaldırılması, kapatılması... Bu noktada bizim hiçbir yaptırım gücümüz yoktur. Ancak biz ne yaparız, doğrularla yanlışları tespit ederiz. Yanlış olan gruplar ile İslam'a uygun hareket eden, İslam'a uygun insanlara yardımcı olanlara da biz destek veririz, işbirliği de yaparız." diye konuştu.

"Cemevlerinin ibadethane olması..."

Diyanet İşleri Başkanlığının Alevi vatandaşlarla ilgili ne tür çalışmalar yapacağına ilişkin bir soru üzerine Erbaş, Başkanlığın 2 bine yakın imamı Alevi vatandaşların bulunduğu köy ve mahallerde görevlendirdiğini söyledi.

Başkanlığı bu konuda aşan birtakım taleplerin olduğuna işaret eden Erbaş, "Cemevlerinin ibadethane olması… Bu bizim yetkimizde değil devletin yetkisinde. Ama biz bilgilendirme noktasında, din hizmeti götürme noktasında hiçbir ayrım yapmıyoruz. Din hizmeti noktasında, din eğitimi noktasında yeter ki bizden talep etsinler. Biz elimizden gelen her türlü gayreti vermeye hazırız." diye konuştu.