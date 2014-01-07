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Diyanet İşleri Başkanı: Dindarlar arasındaki anlamsız güç kavgaları endişe verici

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, 58 üniversitede cami inşaatı başlattıklarını söyledi

07 Ocak 2014 18:25

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, "Herkes kendini, kendi düşüncesini, kendi hizbini, kendi cemaatini hakikatin yerine ikame etmeye kalkışıyor" ifadesini kullandı.

Görmez ayrıca, "Dindarlar birbirleriyle yüzyıl mezhep tartışmaları içine girdiler ve genç kuşaklar dediler ki 'eğer din buysa biz o dünyada yokuz' dediler. Dinden, dinin hakikatinden kopmayı tercih ettiler. Korkarım bugün İslam dünyasında da bu anlamsız, bu beyhude tartışmalar, dindarların birbirleriyle ilgili anlamsız güç kavgaları, anlamsız güç tutkuları, genç kuşakların zihninde aynı neticeleri doğuracak diye endişe ediyorum" dedi.

Haberler.com sitesinin haberine göre, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Kongre Merkezi'nde düzenlenen "İslam ve Üniversite" konferansına katılan Diyane İşleri Başkanı Mehmet Görmez, üniversite ve mabedin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak, bugün 58 üniversitenin kampüsü içerisinde cami inşaatını başlattıklarını ifade eden Görmez, bu konuda birçok eleştirileri aldıklarını da söyledi.


'Dine küsmeyin'


Üniversite öğrencilerine  "varoluş", "bilgi", "insan" ve "alem" konularında fikir ve anlayışlarını netleştirmeleri gerektiğini bildiren Görmez, şunları kaydetti: 

"İslam dünyasında olup bitenler, kendisini dindar olarak tasvip eden insanların yapıp ettiklerinden dolayı sakın, dine küsmeyin. Eğer dini sadece dindarların hayatında görmeye kalkışırsanız, yanılırsınız. Bugün Bağdat'ta ateşler, Şam'da, Kahire'de ateşler yükseliyor. En büyük sebebi üzülerek belirteyim, herkes kendini hakikatin yerine koymaya kalkışıyor. Allah, biz Müslümanlara hakikatin yolunda olmayı emretti, kendimizi hakikatin yerine koymayı emretmedi."


'Herkes kendi cemaatini, hakikatin yerine koyuyor'


"Üzülerek belirteyim en büyük yanlışlıklarımızdan bir tanesi, herkes kendini, kendi düşüncesini, kendi hizbini, kendi cemaatini hakikatin yerine ikame etmeye kalkışıyor. Halbuki biz, hepimiz hakikatin yolunda hizmet etmekle emrolunduk. Hiç kimse 'hakikat avucumda' diyemez, 'hakikat benim' diyemez. Biz hepimiz hakikatin yolunda olmakla mükellefiz."


Dindarlar arasındaki tartışmalar


Görmez,  batı dünyasında dine koyulan mesafeler, din karşıtı bütün ideolojilerin dindarların tartışmalarından meydana geldiğini aktararak, şöyle devam etti:

"Dindarlar birbirleriyle yüzyıl mezhep tartışmaları içine girdiler ve genç kuşaklar dediler ki 'eğer din buysa biz o dünyada yokuz' dediler. Dinden, dinin hakikatinden kopmayı tercih ettiler. Korkarım bugün İslam dünyasında da bu anlamsız, bu beyhude tartışmalar, dindarların birbirleriyle ilgili anlamsız güç kavgaları, anlamsız güç tutkuları, genç kuşakların zihninde aynı neticeleri doğuracak diye endişe ediyorum. Onlarda 'din buysa, dinarlık buysa, biz burada yokuz' diyecekler diye endişe ediyorum. Lütfen siz mabedi yeniden tanımlayarak, iman, akıl, üniversite, bilim ilişkisini yeniden inşa ederek ama kendinizi hakikatin yerine koymadan, hakikatin yolunda mesafeler katederek ancak bu soruların cevabını bulabilirsiniz."

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