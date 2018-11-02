Diyanet İşleri Başkanı: Deizm çok enterasan bir tuzak

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, deizmin son dönemde gündeme geldiğini iddia ederek, "Ateizm Tanrı'yı da dini de her şeyi inkar etmek ama deizm çok enteresan bir tuzaktır. Bu tuzağa gelme noktasında olan arkadaşlarınız olursa onları uyarınız" dedi.

Erbaş, Bursa Valiliği ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı ziyaretlerinin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde gençlerle buluştu.

Erbaş, burada yaptığı konuşmada, son zamanlarda ortaya çıkan bazı kavramlar ve iddialar bulunduğunu söyledi.

Ateizmin kavram olarak bilindiğini ancak deizmin son dönemde gündeme geldiğini öne süren Erbaş, "Ateizm Tanrı'yı da dini de her şeyi inkar etmek ama deizm çok enteresan bir tuzaktır. Bu tuzağa gelme noktasında olan arkadaşlarınız olursa onları uyarınız" diye konuştu.

'Tanrı var ama Tanrı ile benim aramda kimse yok' diyen bir anlayışın, peygamberi, vahyi, melekleri, kitabı inkar ettiğini söyleyen Erbaş, şu ifadeleri kullandı:

"Kendi aklıyla güya Tanrı'yı bulacakmış, Tanrı da o anlayışa göre, özellikle Allah demiyorum bakın çünkü böyle bir felsefeyi anlatırken yüce Allah kavramını da kullanmaktan sakınırım. Güya Tanrı da insanı yaratmış kenara çekilmiş. Böyle bir anlayışla ortaya çıkanlar var. Esasında bu Müslüman gençleri, Müslümanları, misyonerlik faaliyetlerini duymuşsunuzdur; 'Onları doğrudan doğruya kendi dinimize çekmektense önce Müslümanlıktan biraz uzaklaştırın, ondan sonra zaten o gelir' tuzağıdır bu. Bu tuzağa bizim hiçbir Müslüman gencimizin gelmeyeceğini biliyoruz. Peygamber aşığı bir milletiz biz. Muhammed deyince hemen ona salat ve selam getiren bir milletin mensuplarıyız. Onun için bu 'izm'ler hiçbir şekilde bizim milletimizde yer bulamaz ama bunun için de uyanık olmalıyız. Çok iyi okumalıyız."