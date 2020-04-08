Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Umuyoruz ki bu salgın hastalık nedeniyle vefat eden kardeşlerimiz şehitlik mertebesine ererler

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yen tip Koronavirüs (Covid-19) dolayısıyla hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının şehit sayılıp sayılmayacağına dair bir soruyu, salgın hastalık nedeniyle ölenlerin 'hükmen şehit sayılacağını' dile getirdi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, A Haber’de katıldığı canlı yayında Koronavirüs salgınına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yaşamını yitiren doktorların 'hükmi şehit' sayılabileceğini söyleyen Erbaş’ın ifadeleri şöyle:

"Şehitlik, peygamberlikten sonra en büyük mertebedir. Hakiki şehit; vatan uğruna, bayrak uğruna, namus uğruna canını feda eden askerlerdir, polistir. Hakiki şehit olarak bunları değerlendiriyoruz.



Fıkıhta bir de ‘hükmi (hükmen) şehitlik’ vardır. Bunlar da depremde, yangında, selde, denizde boğulmuş olanlar ve salgın hastalıklara yakalanarak vefat etmiş olanlar hükmen şehit olarak kabul edilir.



Hadis-i şerifte bunlar yer almaktadır. Umuyoruz ki bu salgın hastalık nedeniyle vefat eden kardeşlerimiz şehitlik mertebesine ererler."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile telefon görüşmesi yaptıklarını belirten Erbaş, “Toplum Bilimleri Kurulu” için din psikolojisi ve din sosyolojisi alanındaki bazı uzmanların isimlerini verdiğini anlattı.