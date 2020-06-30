Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Diyanet olarak ne kadar çok fakir, fukara insana kurban eti ulaştırırsak, o kadar güzel iş yapmış olacağız

Diyanet İşleri Başkanı ve Türk Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde yaptığı açıklamada, "Ne kadar çok insanımızın vekaletini üzerimize alabilirsek Diyanet İşleri Başkanlığı ve Diyanet Vakfı olarak ve ne kadar çok fakir, fukara insanın sofralarına kurban eti ulaştırabilirsek o kadar güzel bir iş yapmış olacağız" dedi.



Kayseri İl Müftülüğü tarafından Kadir Has Kongre Merkezi’nde ‘Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş’ konulu Kurban Tanıtım Toplantısı düzenlendi.



Diyanet İşleri Başkanı ve Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’a toplantıya telefonla bağlandı.

Ali Erbaş: Vefa Grubu çok güzel işler yaptı

Programa katılanlara hitap eden Erbaş; "Bu yıl, geçen yıllara göre çok farklı geçiyor. Salgın sürecini hep birlikte yaşıyoruz hem millet hem insanlık olarak. Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında salgın sebebiyle pek çok insan işinden, aşından oldu.



Onları görüp, gözetmek, onlara sahip çıkmak her şeyden önce bizim görevlerimiz arasında yer alıyor. Sosyal Destek Vefa Grubu çerçevesinde hocalarımız çok güzel işler yaptı. Allah hepinizden razı olsun.



İnşallah bu süreci vekaletle kurban vesilesiyle taçlandıralım istiyoruz. Ne kadar çok insanımızın vekaletini üzerimize alabilirsek Diyanet İşleri Başkanlığı ve Diyanet Vakfı olarak ve ne kadar çok fakir, fukara insanın sofralarına kurban eti ulaştırabilirsek o kadar güzel bir iş yapmış olacağız. Verimli bir şekilde bu süreci tamamlamış olacağız" ifadelerini kullandı.