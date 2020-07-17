Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Ayasofya ibadete açıldığı için her dilden dua aldık

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Danıştay 10. Dairesi'nin camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesiyle yeniden cami olarak ibadete açılan Ayasofya için her dilden Müslüman'dan dua aldıklarını söyledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında dün bir protokol imzalandı. Turistlere ve yerli ziyaretçilere açık olacak Ayasofya ile ilgili düzenlemelerde söz sahibi olacak Kültür Bakanı Nuri Ersoy ile Diyanet Başkanı Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda bir araya geldi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ayasofya’nın yeniden ibadete açılmasını Yeni Şafak’a şöyle değerlendirdi:

"Ne kadar hamd etsek azdır. Zira bizim çocukluğumuzdan itibaren gençliğimiz hep Ayasofya’nın açılma umudu ile geçti. ‘Zincirler kırılacak, Ayasofya açılacak’ sloganı bizim dilimizden hiç eksik olmadı. Hakikaten hayatımızda duyduğumuz en güzel müjdelerden birisi oldu bizim için."

Ayasofya’nın yeniden ibadete açılmasına ilişkin kararın verildiği andan itibaren cuma namazıyla yeniden ibadete açılacağı24 Temmuz’a kadar hızlı bir çalışma içerisine girdiklerini belirten Erbaş, “Tabii milletimizin beklentisini güzel bir açılışla karşılamak istiyoruz. Ayasofya’nın dirilişi, diyoruz biz buna. Bu dirilişte yer almak hakikaten bizim için onur vericidir, iftihar tablosudur” diye konuştu.