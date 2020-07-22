Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya'da kılınacak cuma namazına katılabilecek kişi sayısını açıkladı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 24 Temmuz'da Ayasofya'da kılınacak cuma namazıyla ilgili, "Rakam olarak 800 ila 1000 kişi arası katılım olabilir" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ayasofya'da incelemelerde bulundu. Erbaş'a İstanbul İl Müftüsü Mehmet Emin Maşalı da eşlik etti.

İncelemelerin ardından gazetecilere açıklama yapan Erbaş, 24 Temmuz'da kılınacak cuma namazıyla ilgili, "Sosyal mesafeye uygun namaz kılınacak. Rakam olarak 800 ila 1000 kişi arası ara bölmelerle katılım olabilir. Hem iç avlu var. İç avluda da sosyal mesafeye uygun şekilde namaz kılınabilecek" diye konuştu.



Hazırlıkların devam ettiğini belirten Erbaş, "Halısı seriliyor. İçeride hem tadilat hem de diğer hazırlıklar devam ediyor. Arka bahçede temizlikler ve bahçe düzenlemesi var. Halı olmayan yerlerde namaz kılacak insanlarımızla ilgili düzenlemeler sürüyor" ifadelerini kullandı.

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