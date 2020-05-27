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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: 29 Mayıs'ta camileri fethedeceğiz

27 Mayıs 2020 17:42

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Koronavirüs salgını sonrası ilk cuma namazını 'İstanbul’un fethi'nin yıl dönümü olan 29 Mayıs’ta Sultanahmet Meydanı’nda kıldıracağını açıklayarak, “Camilerin fethini gerçekleştireceğiz” dedi.

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