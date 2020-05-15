Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: 12 Haziran'da camilerimizin avlularında namaz kılmaya başlayacağız

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sahur programı nedeniyle katıldığı bir canlı yayında koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında ibadete kapatılan camilerin, 12 Haziran'da yeniden ibadete açılacağını söyledi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ibadete kapatılan camilerin 12 Haziran'da açılacağını duyurdu.



Ali Erbaş, Kanal 7'de katıldığı sahur programında Koronavirüs sürecinde camilerin durumuna ilişkin olarak, "12 Haziran'da camilerimizin avlularında namaz kılmaya başlayacağız." ifadelerini kullandı. Bu durumda gelecek 4 haftada Türkiye'de cuma namazı kılınmayacak.

Ne olmuştu?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, Koronavirüs salgını nedeniyle, Cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verildiğini duyurmuştu.