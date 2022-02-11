Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: 10 bin imama ihtiyaç var

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, katıldığı bir televizyon programında, "İmamı olmayan 10 bin camimiz var, 2 bine kadar müezzine ihtiyaç var. 10 bin de Kuran kursu öğretmenine ihtiyacımız var" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş A Haber ekranlarında yayınlanan Arka Plan programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ülke genelinde 10 bin imama ihtiyaç duyulduğunu belirten Erbaş, şunları söyledi:

"7 bin 800 atama yapacağız. Bunlardan 5 bin 600’ü imam, 1500’i Kuran kursu öğretmeni, 700’ü müezzin. Atamaları Ramazan ayına yetiştireceğiz inşallah.

İmamı olmayan 10 bin camimiz var, 2 bine kadar müezzine ihtiyaç var. 10 bin de Kuran kursu öğretmenine ihtiyacımız var. Adaylarımızın her an hazır olmalarını tavsiye ederim."

TÜİK’in 2021 verilerine göre Türkiye'deki cami sayısı 89 bin 445. Ülkede en çok cami (3 bin 530) İstanbul'da, en az cami ise Tunceli'de (89) bulunuyor.