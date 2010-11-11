Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu görevi bırakıyor

T24 - Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu, 7.5 yıllık görev süresinin ardından dün görevinden alındı.



Kararnamenin hazır olduğu ve Bardakoğlu’nun yerine göreve yardımcısı Mehmet Görmez’in atanacağı belirtildi.Milliyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:



Konuyla ilgili açıklama bugün saat 10'da yapılacak.





BARDAKOĞLU GİTTİ



Diyanet İşleri Başkanlığı görevini 7 yıldır yürüten Prof. Ali Bardakoğlu görevden alındı. Devlet Bakanı Faruk Çelik, “Diyanet’in yapısında radikal değişiklikler gerçekleşecek. Bu tasarruf bu çerçevede gerçekleşti” dedi.



Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Bardakoğlu, 7 yıldır yürüttüğü Diyanet İşleri Başkanlığı görevinden alındı. Bardakoğlu’nun yerine kurumda Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Prof. Dr. Mehmet Görmez atandı. Diyanet’teki görev değişimi bugün düzenlenecek basın toplantısıyla kamuoyuna duyurulacak. Son dönemde “türban” ve “kurban” kesimi konularında yaptığı çıkışlarla dikkati çeken Bardakoğlu, en son “Atatürk’ün gösterdiği önemi kimseden görmedik” açıklamasında bulunmuştu.



28 Mayıs 2003 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı’na atanan Bardakoğlu, dün itibariyle görevinden alındı. Bardakoğlu’nun görevden alınmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararnamesi dün elden dolaştırılarak tamamlandı. Bardakoğlu’nun görevi yeni yasaya göre 13 Ocak

2011 tarihinde sona eriyordu.



Milliyet’in sorularını yanıtlayan Devlet Bakanı Faruk Çelik, görevden alma kararına ilişkin olarak, “Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilat Yasası daha yeni TBMM’den geçerek yasalaştı. Yıllar sonra Diyanet teşkilatının yapısında radikal değişiklikler gerçekleşecek. Bir sürü bağlantılı atamalar yapılacak. Bu tasarruf bu çerçevede gerçekleşti” diye konuştu.



Çelik, “Bardakoğlu’nun son dönemde yaptığı açıklamalar ile şimşekleri üzerine çektiği ve sizinle tartıştığı yönünde kamuoyunda yansıyan bilgiler var doğru mu?” sorusuna ise, “Hayır kesinlikle sözkonusu değil. Kendisi görevinin başında tek bir yanlış adım atmamış bir insan. Ona karşı benim açımdan da bir saygısızlık işlenmemiştir. Kendisiyle anlaşamadığım iddiaları doğru değil, kaldı ki konuyu kendisi açtı” yanıtını verdi.





Görmez atandı



Çelik, Bardakoğlu’nun yerine yine kurumu çok iyi tanıyan Görmez’in Diyanet İşleri Başkanlığı’na atandığını belirtirken, “Sayın Görmez’in de din alanındaki yetkinliği biliniyor. Hem uluslararası alanda hem Türkiye’de çalışmalarıyla iyi bir isim” diye konuştu.

Milliyet’e konuşan Bardakoğlu ise görev süresinin yeni yasaya göre 13 Ocak 2011’de sona ereceğini anımsatarak, hiçbir görevin daim olmadığını kaydetti. Bardakoğlu’nun devir-teslim töreninin ardından İstanbul’a yerleşeceği ve üniversite hocalığına döneceği öğrenildi.





ÇARPICI AÇIKLAMALARIN ODAĞI



‘Türban dine giriş şartı değil’ demişti



Marmara Üniversitesi Dekan Yardımcılığı görevini yürütürken 28 Mayıs 2003 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı’na getirilen Bardakoğlu, “İslam’da reform” tartışmaları ve yaptığı çarpıcı açıklamalarıyla dikkati çekti. Bardakoğlu, Milliyet Gazetesi Ankara Haber Müdürü Serpil Çevikcan’a “türban” konusunda tartışma yaratan açıklamalar yapmış ve “bir kadının başını örtüp örtmemesi onun Müslümanlığa giriş şartı olarak hiçbir zaman algılanmamış sadece kendi dindarlığının bir tercihi olarak görülmüştür” ifadelerini kullanmıştı.





‘Diyanet’e sorulmamalı’



Bardakoğlu, 5 Kasım’da Cumhuriyet Gazetesi’ne verdiği en son röportajında türban başta olmak üzere bir yasa düzenlemesi yapılırken, “‘Bir konuda yasal düzenleme yapacağız, Diyanet’in görüşü nedir’ demek, laiklik ilkesine aykırıdır. Biz dinin doğru bilgisini söylemekle görevliyiz örneğin alkol kullanmak günahtır, ister araba kullanırken kullansın, ister dağbaşında. İçkinin hangi durumlarda suç olacağı siyasetin işidir” demişti.



Atatürk’ün Diyanet’e verdiği önemi çarpıcı bir ifadeyle dile getiren Bardakoğlu, “Ben bugüne kadar hiçbir resepsiyona katılmadım. Şu sebeple katılmıyorum; rahmetli Atatürk’ün Cumhuriyeti kurarken Diyanet İşleri Başkanlığı’na verdiği önemi ve itibarı bugüne kadar hiçbir zaman göremedik. Onun için iyi giyimliler arasında sırada yürüyen bir kişi olmayı ben kurumuma ve konumuma karşı bir haksızlık olarak gördüğümden bu tip devlet protokollerine pek iştirak etmiyorum” demişti.



Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın, Hayrünnisa Gül’ün elini sıkmaması ile alevlenen “tokalaşma” tartışmasıyla ilgili olarak da Bardakoğlu, “Ben şahsen elini uzatan hanımefendilerin elini sıkmakta bir beis görmüyorum. Tokalaşmanın haram olduğunu bildiren açık bir dini metin bulunmamaktadır” diye konuşmuştu.





Prof. Görmez Hadis uzmanı



1959 doğumlu olan Mehmet Görmez, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Anabilim Dalı’nda yüksek lisans yaptı. 1988’de bir yıl süreyle Kahire Üniversitesi’nde inceleme ve araştırmalarda bulundu. 1994’te “Sünnet ve Hadisin Anlaşılması ve Yorumlanmasında Metodoloji Sorunu” adlı teziyle doktorasını bitirdi. Ayrıca doktora çalışması, 1996’da Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Birincilik Ödülü aldı. 1998’de yardımcı doçent, 1999’da doçent, 2006 yılında da profesör oldu. 13.08.2003’te Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı görevine atandı.





