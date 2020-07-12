Diyanet İşleri Başkanı açıkladı: Ayasofya'ya 2 imam ve 4 müezzin atanacak

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ibadete açılan Ayasofya'nın 24 Temmuz itibarıyla 5 vakit namaza açılacağını hatırlatarak, Ayasofya'ya 2 imam ve 4 müezzinin atanacağını söyledi. Erbaş, ikonalar ve fresklerle ilgili de, "Din işleri kurulumuz gerekli çalışmaları yaptı inşallah namaz sırasında gerekli tedbirleri alacağız. Bugün onunda incelemelerini yaptık 24 Temmuz’dan sonra inşallah milletimiz onu da görecek" dedi.

Ayasofya'ya gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya incelemelerde bulundu. Polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı Ayasofya Camii'ne 15.00 sıralarında gelen ikili incelemelerin ardından 16.50 sıralarında ayrıldı. Bakan Ersoy ile Diyanet işleri Başkanı Ali Erbaş çıkışta basın mensuplarına açıklama yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İnşallah 24 Temmuz itibari ile Cuma namazı ile ibadet açılmış olacak Ayasofya. Biz hem imamlar konsunda hem de müezzinler konusunda titiz davranarak her yönü ile milletimizi doyuracak ezanı ile milletimizin kalplerini yumuşatacak görevliler tespit ediyoruz. Onların da atamasını önümüzdeki günlerde yapacağız.

5 vakit namaza bu şekilde açılmış olacak 24 Temmuz Cuma namazından itibaren inşallah.

2 imam 4 müezzin olarak şu an planlıyoruz. İmamlarımız hem kıraat itibari ile hem hitabet itibari ile hem de ilmi birikimleri itibari ile milletimizin bu ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte olacaklar.

İkonalar ve fresklerle ilgili din işleri kurulumuz gerekli çalışmaları yaptı inşallah namaz sırasında gerekli tedbirleri alacağız. Bugün onunda incelemelerini yaptık 24 Temmuz’dan sonra inşallah milletimiz onu da görecek."