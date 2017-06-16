Diyanet İşleri Başkanı: 91 yaşındaki bir alimi terör listesine katmak kimseye hiçbir şey kazandırmaz

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Kardavi'nin terör listesine alınmasına tepki gösterdi

Açılış ve iftar programlarına katılmak için gittiği Maraş'ta, bir gazetecinin Kardavi'nin terör listesine alınmasına ilişkin sorduğu soruyu değerlendiren Görmez, "Durup dururken, İslam dünyasında bu kadar büyük sorunlar yaşanırken 91 yaşındaki bir piri fani alimi terör listelerine ilave etmek hiç kimseye bir şey kazandırmaz." dedi.

Görmez, bundan sonra barışın konuşulması gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Artık bu tür şeylerden sarfınazar ederek bölgeye 10 yıllardır şiddet ve savaşla pençeleşen alemi İslam'a yeniden barış nasıl gelir onun üzerinde durmamız lazım. Elbette alimlerin sorumluluğu bu noktada çok daha büyük. Mutlaka yeni bir düşünceyle bir ufukla, geçmişte işlenen kötülükleri nasıl ortadan kaldırabiliriz.Kötülüklerin sadece bu bölgede bölge insanlarından kaynaklanmadığını herkes biliyor. 10 yıllardır küresel güçlerin savaş alanı haline gelen bu coğrafyada artık insanların tahammül edecek takati kalmadı. İnşallah aklı selim egemen olur ve en kısa zaman bütün bu kötülükleri geride bırakacağımıza inanıyorum. Her kötülüğün de varacağı bir yer vardır. Artık bundan ötesi yok."