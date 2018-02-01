Diyanet İşleri Başkanı: 2 ayda 7 müftü nikâhı kıyıldı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Ali Erbaş, müftülere nikâh kıyma yetkisi tanıyan yasa kapsamında bugüne kadar 7 nikâhın kıyıldığını açıkladı.

Erbaş, medya temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda önemli mesajlar verdi, soruları yanıtladı.

2 ay önce çıkarılan ve müftülere de nikâh kıyma yetkisi tanıyan yasa kapsamında bugüne kadar 7 nikahın kıyıldığını açıklayan Erbaş, FETÖ gibi dini istismar eden terör örgütlerine karşı hassas bir mücadele yürüttüklerini kaydetti.

FETÖ konusunda bugüne kadar yapılan çalışmalarda FETÖ elebaşısının sözleri, yayımlanmış makalelerinin incelendiğini, sağlıklı, sahih bir din anlayışına sahip olmadığının ortaya çıktığını vurgulayan Erbaş, sadece bununla yetinilmediğini, dini görünümlü terör örgütleriyle ilgili de Diyanet İşleri Başkanlığı’nın çalışmalarını sürdürdüğünü, bu konuda tedbirler alındığını söyledi.

Erbaş’ın mesajları özetle şöyle:

MÜFTÜ NİKÂHI: 2 ay önce devletin ilgili kurumları çalışmaları tamamladı. Biz de genelgemizi hazırladık. İhtiyaç duyulan yerlerde müftüler nikâh kıymaya başladı. İyi bir çalışma yapıldı. Görevlilerimiz 5 günlük eğitime tabi tutuldu. Bu konuda eksiğimiz kalmadı. (Başkan Yardımcısı Huriye Martı’nın verdiği bilgiye göre) Müftü nikâhı konusunda başvurular var ama şu ana kadar 7 müftü nikâhı kıyıldı. Genelge çıktıktan sonra bekleyen nikâhlar da kıyılacak.

TERÖR: Hem önleme hem rehabilite çalışmalarımız var. PKK/DEAŞ/FETÖ gibi örgütler, dini kavramları çeşitli açılardan istismar ediyor. Biz, dini kavramların anlamlarını özellikle gençlerimize ve halkımıza anlatacağız; istismar edilmesini önleyeceğiz.

TERÖRDEN İHRAÇLAR: Diyanet Teşkilatı’nda bugüne kadar FETÖ, PKK dahil terörle iltisaklı oldukları gerekçesiyle 6 bin 669 soruşturma açıldı. KHK ile ihraç edilenlerin sayısı 3 bin 89 kişi. Bunların 291’i göreve iade edildikten sonra 2 bin 798 ihraç söz konusu.

FETVA HATTI: Din İşleri Yüksek Kurulu, sorulan her soruya cevap vermemeli. Üzerinde titizlikle tartışılıp araştırıldıktan sonra cevap verilebilir. Cevaplar ya anlaşılmadığı için ya da kasıtlı olarak dönüştürülebiliyor. YENİ CAMİ YAPIMI: İhtiyacın olmadığı yerde 80-100 metre arayla cami yapmaya gerek yok. Bundan sonra cami yapımı koşullara bağlı olarak zorlaşacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın onayı yoksa cami yapılamayacak.

İSTİSMAR: Zannediliyor ki kız çocuklarının küçük yaşta evlenmeye zorlanmasının arkasında din-İslam var. Bu tamamen yanlıştır. Biz her zaman kız çocuklarının eğitime yönlendirilmesine, onların korunmasına yönelik tavsiyeler veririz. Bunun arkasında cehalet-eğitimsizlik vardır. Bunu yapanlar arasında dindar olanlar da olmayanlar da var. Eğitimden mahrum bırakılan çocukların okula gönderilmesi noktasında çalışmalarımız; bu yanlış anlayıştan kız çocuklarımızın kurtarılması konusunda gayretlerimiz var.

"Adnan Oktar'ın akli dengesi bozulmuş"

PROF. Erbaş, Adnan Oktar ve çok tartışılan TV yayınlarıyla ilgili soruya şu yanıtı verdi: “Bu kişi, Yahudilik, Masonluk kitabını hazırlayanların başında idi. Bundan ceza aldı. Atatürk’e hakaretten ceza aldı. Sanıyorum akli dengesi bozulmuş. Dengesi bozulmuş bir insanın söylediklerinin doğru olmadığını anlatıyoruz ama o televizyonu kapatma yetkisi Diyanet İşleri Başkanlığı’nda değil. Yetkisi olanların kapatması lazım.”