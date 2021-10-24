Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşliyen'den "baby shower" tepkisi: Organizasyonların giriş bileti 2 bin 500 lira, asgari ücret ise 2 bin 744 lira civarında

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşliyen, ‘baby shower’ organizasyonlarına tepki göstererek, "2 saatlik bir programa gideceksin, oynayacaksın, zıplayacaksın ya da güya mevlit dinleyince helal oluyor ya rahatlıkla girip çıkabilirsin. Sonra ‘Ya Resul Allah seninle cennette Kevser Havuzu’nun kenarında bulaşayım’ diye dua edeceksin. Bedava mı veriyorlar" dedi.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşliyen, Mevlid-i Nebi Haftası nedeniyle Ağrı Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen “Peygamberimiz ve Vefa Toplumu” konulu konferansa katılarak konuşma yaptı.

Hz. Muhammed'i anlamak için onun yaptıklarını yapmak gerektiğini söyleyen İşliyen, “Vefa göstermek peygamberin ahlakıyla ahlaklanmakla mümkündür. Çok şey söylenebilir. Ben az söylemiş olayım siz çok anlayın lütfen. Ama vefa göstermek hayatın bir sınav olduğunu, her halükarda nasıl edeceksek edip rabbimizin rızasını kazanmaktan başka çaremizin olmadığını anlamaktır” dedi.

"Ne işin var senin cennette?"

Konuşmasında ‘baby shower’ organizasyonlarına da tepki gösteren Dr. Burhan İşliyen, şunları söyledi:

"Dindar insanlar bir araya geliyor, bu ‘baby shower’ dedikleri organizasyonların giriş bileti 2 bin 500 lira, asgari ücret ise 2 bin 744 lira civarında. 2 saatlik bir programa gideceksin, oynayacaksın, zıplayacaksın ya da güya mevlit dinleyince helal oluyor ya rahatlıkla girip çıkabilirsin.

Dışarıya çıkacaksın bir adamın 5 nüfusuna bakmak için bir ay boyunca kan ve ter içerisinde çalıştığı kadar bir ücret ödeyip çıkacaksın. Sonra ‘Ya Resul Allah seninle cennette Kevser Havuzu’nun kenarında bulaşayım’ diye dua edeceksin. Bedava mı veriyorlar? ‘Ne işin var senin cennette?’ desem cennet benim değil, Allah bilir. Haddimizi aşmayalım. Ama Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam’ın ölçüleri öyle demiyor."