Diyanet İşleri başkan yardımcılarına Türkiye Diyanet Vakfı aracılığı ile yeni araçlar tahsis edilmiş

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın, “korkularından yeni araç alamadıklarını” savunmasına karşın Türkiye Diyanet Vakfı aracılığı ile yakın zamanda Diyanet İşleri başkan yardımcılarına yeni araçlar tahsis edildiği ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre araçlar, “ekonomik sıkıntılar nedeniyle kiralama usulü ile alınarak” başkan yardımcılarına verildi.
Başkan Erbaş, tepkiler nedeniyle halen eski başkan Mehmet Görmez’in makam aracını kullandığını belirterek, “Korkumuzdan yeni araba alamıyoruz” demiş ve kullandığı makam aracının 11 yıllık olduğunu söylemişti. Erbaş’ın açıklamasıyla başlayan tartışmalar sürerken, Mütevelli Heyeti Başkanlığı’nı yaptığı Türkiye Diyanet Vakfı’nın ise Diyanet İşleri Başkanlığı’nda başkan yardımcısı olarak görev yapan isimlere araç tahsis ettiği ortaya çıktı.
Cumhuriyet’ten Sefa Uyar’ın haberine göre, düzenlenen vakıf toplantısında, Diyanet İşleri başkan yardımcılarına tahsis edilmek üzere yeni araçlar kiralanması yönünde karar alındı. Araç satın alım yerine kiralanma yönteminin izlenmesinin nedeninin ise “son dönemde ekonomideki artışlar ve ekonomik sıkıntılar” olduğu öğrenildi.
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Dev bütçesi ve bütçe harcamalarıyla tartışılan başkanlık, genel bütçe kapsamındaki 39 kamu idaresinin taşıt sayısına göre sıralandığı listede 22 idareyi geride bıraktı. Emniyet Genel Müdürlüğü, 48 bin 107 araç ile en fazla taşıta sahip kamu idaresi olurken 14 bin 100 araçla Milli Savunma Bakanlığı, ikinci sırada yer aldı. Sağlık Bakanlığı’nın toplam taşıt sayısı ise 8 bin 979 oldu. Diyanet’in toplam araç sayısı ise kayıtlara 405 olarak geçti.